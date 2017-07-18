Чалмы и фраки: как Европа приходила в Кишинев

Николай Костыркин

Известный польский писатель и публицист XIX века Юзеф Ингацы Крашевский 1843 году в ходе своего путешествия по российскому крайнему юго-западу посетил и Кишинев.

В своем эссе "Воспоминания об Одессу, Едисане и Буджаке", изданном три года спустя, Крашевский делится своими впечатлениями о жителях и, соответственно, о нравах города, ставшего впоследствии столицей Республики Молдова.

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Что носили кишиневцы

Крашевский замечает, что в Кишиневе местные обычаи, как в зодчестве, так и во внешнем виде горожан уступают современным на тот момент тенденциям. Хотя можно было еще увидеть во множестве молдаван в барашковых шапках, то есть, в традиционных кушмах, и в длинных свитах, а также греках в фесках. Это убеждало автора, "что этот край ещё недавно завоёван так называемой цивилизацией".

© Sputnik/ Евгений Панасенко Кишинев: превращение в легенду через снос и новые постройки

В то же время попадались Крашевскому на его пути по Кишиневу и изысканные господа во фраках, полученных, по его словам, прямо из Вены.

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И если элементами одежды некоторых мужчин оставались в то время даже чалмы, то в женских нарядах писатель не усмотрел никакой экзотики. Видимо, они, в зависимости от положения их хозяек, были либо народными, либо созданными на западный манер.

Что слушали и покупали в Кишиневе

"Около цирульника армянина играет шарманка арии Доницетти и Беллини, вальсы Штрауса", — замечает Крашевский.

"Рядом с продажей бессарабских вин, мадам, приехавшая прямо из Парижа в Кишинёв, открывает модный магазин", — добавляет он.

© Sputnik/ Юрий Лашов Подземный Кишинев – проект Османской империи

И, как и теперь, в Кишиневе многое продается в одном месте. Так, например, в кондитерской, куда он зашёл за шербетом, продавались восточные ковры и диваны. Хотя автор сетует, что восточных туфель на продажу в городе не оказалось — видимо, слишком много восточного он ожидал здесь увидеть.

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Где учились кишиневцы

Писатель свидетельствует, что в столице Бессарабской области действовали духовная семинария, недавно учреждённая гимназия, уездное училище, лучшее в России ланкастерское училище (школа, где боле старшие ученики обучают более младших — ред.), школа для канцелярских детей и еврейская высшая школа.

© Photo: Ион Штефэницэ Кишинев 50 лет назад – угадай район и улицу

Как развлекались кишиневцы

"К этим средствам цивилизации прибавим ещё клуб и русский театр, а иногда прибывающий из Ясс или Одессы немецкий и французский", — отмечал Крашевский.

Многонациональный спрос

Путешественник подчеркивал, что на уличных вывесках современного ему Кишинева "вперемежку встречаются надписи французские, польские, русские, немецкие, армянские".

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Но главным языком города оставался, конечно же, молдавский, на котором "разносчики выкрикивают свой товар — булки, груши, арбузы и другие фрукты".

"Во всём подобная смесь и в этом нет ничего удивительного, потому что Кишинёв представляет собой то, чем отличается население всей Бессарабии, являющейся скопищем лиц самого разнообразного происхождения", — подытожил Крашевский в своих путевых записках.

С полной версией сочинения Крашевского, посвященного Кишиневу, вы можете познакомиться здесь >>>