Чалмы и фраки: как Европа приходила в Кишинев

Николай Костыркин
Известный польский писатель и публицист XIX века Юзеф Ингацы Крашевский 1843 году в ходе своего путешествия по российскому крайнему юго-западу посетил и Кишинев.
В своем эссе "Воспоминания об Одессу, Едисане и Буджаке", изданном три года спустя, Крашевский делится своими впечатлениями о жителях и, соответственно, о нравах города, ставшего впоследствии столицей Республики Молдова.
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Что носили кишиневцы
Крашевский замечает, что в Кишиневе местные обычаи, как в зодчестве, так и во внешнем виде горожан уступают современным на тот момент тенденциям. Хотя можно было еще увидеть во множестве молдаван в барашковых шапках, то есть, в традиционных кушмах, и в длинных свитах, а также греках в фесках. Это убеждало автора, "что этот край ещё недавно завоёван так называемой цивилизацией".
В то же время попадались Крашевскому на его пути по Кишиневу и изысканные господа во фраках, полученных, по его словам, прямо из Вены.
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И если элементами одежды некоторых мужчин оставались в то время даже чалмы, то в женских нарядах писатель не усмотрел никакой экзотики. Видимо, они, в зависимости от положения их хозяек, были либо народными, либо созданными на западный манер.
Что слушали и покупали в Кишиневе
"Около цирульника армянина играет шарманка арии Доницетти и Беллини, вальсы Штрауса", — замечает Крашевский.
"Рядом с продажей бессарабских вин, мадам, приехавшая прямо из Парижа в Кишинёв, открывает модный магазин", — добавляет он.
И, как и теперь, в Кишиневе многое продается в одном месте. Так, например, в кондитерской, куда он зашёл за шербетом, продавались восточные ковры и диваны. Хотя автор сетует, что восточных туфель на продажу в городе не оказалось — видимо, слишком много восточного он ожидал здесь увидеть.
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Где учились кишиневцы
Писатель свидетельствует, что в столице Бессарабской области действовали духовная семинария, недавно учреждённая гимназия, уездное училище, лучшее в России ланкастерское училище (школа, где боле старшие ученики обучают более младших — ред.), школа для канцелярских детей и еврейская высшая школа.
Как развлекались кишиневцы
"К этим средствам цивилизации прибавим ещё клуб и русский театр, а иногда прибывающий из Ясс или Одессы немецкий и французский", — отмечал Крашевский.
Многонациональный спрос
Путешественник подчеркивал, что на уличных вывесках современного ему Кишинева "вперемежку встречаются надписи французские, польские, русские, немецкие, армянские".
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Но главным языком города оставался, конечно же, молдавский, на котором "разносчики выкрикивают свой товар — булки, груши, арбузы и другие фрукты".
"Во всём подобная смесь и в этом нет ничего удивительного, потому что Кишинёв представляет собой то, чем отличается население всей Бессарабии, являющейся скопищем лиц самого разнообразного происхождения", — подытожил Крашевский в своих путевых записках.
С полной версией сочинения Крашевского, посвященного Кишиневу, вы можете познакомиться здесь >>>