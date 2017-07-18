Впервые для Приднестровья: участие во Всемирном молодежном фестивале

Почти в пять раз больше заявок подали молодые приднестровцы на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, чем отведено для Приднестровья мест

ТИРАСПОЛЬ, 18 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. Около 450 молодых приднестровцев подали заявки на участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, и только ста претендентам выдастся возможность побывать на этом знаменитом форуме. Об этом корреспонденту Sputnik рассказала представитель Россотрудничества в Молдове Ирина Мишина.

"Форум открывает перспективы для ребят не только в плане новых связей и знакомств. Это может быть началом совместных международных проектов и идей, где каждый участник сможет найти себе применение и получить возможность реализации", — отметила представитель Россотрудничества.

Приднестровцам впервые представилась возможность участия в столь масштабном молодежном событии.

"Для приднестровской делегации есть возможность рассказать о Приднестровье, пообщаться с молодыми людьми из разных стран, посетить лекции, тренинги по различным направлениям, получить новые знания для студентов, опыт для рабочей и сельской молодежи", — подчеркнула Мишина.

© Sputnik / IRINA LEAHOVA Музыка на фоне скал - в Молдове состоялся второй фестиваль DescOPERĂ

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года и соберет более 20 000 молодых людей из 150 стран мира. На одной площадке встретятся молодые лидеры из разных сфер: представители молодежных НКО, молодежных организаций политических партий и студенческого самоуправления, молодые журналисты, инженеры, ученые, преподаватели вузов, творческая и спортивная молодежь, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой.

Место проведения знаменитого молодежного форума ежегодно меняется. В России он организуется в третий раз. Впервые она открыла свои двери для молодежи всей планеты в 1957 году. Десятилетия спустя, в 1985 году, России вновь выпала честь принимать фестиваль. В 2017 году, а это юбилейный год для фестиваля, встречать молодежь со всего мира будет российский город Сочи.