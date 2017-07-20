Бессарабец Гарри Ширман: вся жизнь - служение музыке

КИШИНЕВ, 20 июл — Sputnik. В Нью-Йорке на 98-м году жизни скончался знаменитый музыкант, уроженец Кишинева Гарри (Хуна Аронович) Ширман.

Сердце известного бессарабца перестало биться в ночь на вторник, 18 июля, сообщил Sputnik Молдова друг музыканта Израиль Бикван.

"Гарри Ширман очень много сделал для молдавского искусства, воспитал много замечательных музыкантов-исполнителей. Он много работал с самодеятельными коллективами. Светлая память этому замечательному человеку", - отметил Бикван.

Ширман вместе с дирижером и композитором Шико Арановым стоял у истоков создания первого молдавского джаз-оркестра и был последним из живых музыкантов самого первого его состава.

В Сети, кстати, есть видео, где 90-летний Ширман играет на скрипке под аккомпанемент аккордеона.

Чем известен Гарри Ширман

Ширман обучался игре на скрипке в Кишинёвском императорском музыкальном училище, а в межвоенный период учился в кишинёвской консерватории "Униря" по классу кларнета и скрипки. Одновременно играл в оркестрах гостиницы "Ambasador" и театра "Alhambra".

В 1936 году Ширман переехал с семьей в Бухарест, работал скрипачом в оркестре своего знаменитого земляка, певца и танцовщика Петра Лещенко и других коллективах. Выступал в Синае и Черновцах.

После присоединения Бессарабии к СССР в 1940 году Ширман вернулся в Кишинёв, где вместе с Шико Арановым работал в оркестре кинотеатра "Орфеум", выступая перед сеансами и в сопровождении немого кино.

В годы Великой Отечественной войны жил с семьёй в эвакуации, выступал на фронтах в составе оркестра молдавской эстрадной музыки под управлением Шико Аранова.

В 1948 году поступил в Кишинёвскую государственную консерваторию по классу скрипки. Был скрипачом Молдавского государственного симфонического оркестра. На протяжении трёх лет руководил студенческим симфоническим оркестром и эстрадным оркестром. Вместе с Шико Арановым выступал в составе оркестра кинотеатра "Родина".

С 1956 по 1964 год Ширман был музыкальным руководителем вновь восстановленного Молдавского государственного джазового оркестра под управлением Шико Аранова, впоследствии эстрадного оркестра "Букурия", для которого написал и аранжировал ряд композиций. Был солистом эстрадно-симфонического оркестра радиокомитета Молдавии под руководством Шико Аранова.

С 1966 года Ширман одновременно руководил эстрадным оркестром Кишинёвского политехнического института и оркестром при Кишинёвском автодорожном техникуме.

В 1991 году эмигрировал в США, жил в Бруклине.

Гарри Ширман очень много сделал для молдавского искусства, воспитал много замечательных музыкантов-исполнителей. Он много работал с самодеятельными коллективами. Светлая память этому замечательному человеку!

По материалам открытых источников.