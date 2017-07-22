Концерт классической музыки в панораме Бендерской крепости

Корреспонденту Sputnik рассказали, в чем уникальность концерта, который намечается в Бендерской крепости в нынешнее воскресенье.

ТИРАСПОЛЬ, 21 июл — Sputnik, Ирина Ляхова. В Историческом военно-мемориальном комплексе (ИВМК) "Бендерская крепость" в воскресенье, 23 июля, впервые пройдет концерт классической музыки. Главные исполнители — Национальный молодежный оркестр Молдовы, который выступит на необычных для себя подмостках — в цитадели Бендерской крепости. Концерт организуется в рамках тура оркестра "La La Play".

"Сцена — площадка возле порохового склада. Зрители могут расположиться на траве или тюках соломы. Музыканты выступают в свободной обстановке, без фраков ", — рассказал корреспонденту Sputnik директор ИВМК "Бендерская крепость" Александр Свидерский.

Директор не стал раскрывать секреты, что же именно прозвучит на предстоящем концерте, однако отметил, что артисты подготовили интересную программу, и музыка будет энергичная, веселая, в афише также джазовые композиции.

"Звуки классической музыки оживят стены крепости и позволят посетителям окунуться в атмосферу, которая возможно присутствовала здесь много веков назад. Уверен, что положительные эмоции будут переполнять зрителей", — считает он.

Для зрителей организуют бесплатные экскурсии по Бендерской крепости, а детей будут развлекать аниматоры. Местные ремесленники представят свои работы на выставке-продаже, а также организуют мастер-классы. На протяжении всего мероприятия будет работать фото-зона. У посетителей также появится возможность взять напрокат исторические костюмы, чтобы в полной мере окунуться в атмосферу исторического места.

Мероприятие стартует в 17.00, а в 19.00 начнется концерт.