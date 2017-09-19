Феи монастыря в Сахарне – кому оставляют записки прихожане, а кому их на самом деле надо вручать, объяснили представители администрации обители

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Администрация Свято-Троицкого монастыря в Сахарне через свой официальный сайт решила сообщить паломникам и прихожанам, что записки о здравии и об упокоении, которые священники принимают у верующих, по истечении определенного срока сжигаются на территории монастыря в специально установленном для этого месте.

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"Данные записки не имеют ничего общего с листочками бумаги, на которых написаны "желания" туристов, оставляющих их в щелях стен скального монастыря. Спешим заверить, что в скальном монастыре не обитают феи, исполняющие желания, а священники не несут никакой ответственности за записки, оставленные таким образом. Этот обычай является "народным" и не благословляется священниками монастыря", — говорится в сообщении администрации монастыря.

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Там же отмечено, что "людям, которые не осведомлены в достаточной мере о роли церковных правил в жизни верующих христиан, а в особенности представителям СМИ, рекомендуем основательно ознакомиться с информацией, прежде чем публиковать "информационную бомбу" с соответствующими "сенсационными заголовками".

Похожая традиция, кстати, существует в Москве, в Новодевичьем монастыре, куда в XVII веке заточили царевну Софью. На кирпичной кладке внешней стороны башни, где, по преданию, жила Софья, люди пишут свои желания, часть из которых является молитвами святой Софии.

Ранее СМИ сообщали о записках, которые, якобы, во множестве были найдены у монастыря в Сахарне.