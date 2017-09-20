Солисты группы "DoReDoS" стали заслуженными артистами

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik. Солисты группы "DoReDoS" Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца стали заслуженными артистами Молдовы после победы на песенном конкурсе "Новая волна-2017". Президент Молдовы Игорь Додон в среду наградил артистов.

Глава государства поддерживал исполнителей до начала конкурса и поздравил их с успехом сразу после завоевания первого места.

По сумме трех конкурсных дней "DoReDoS", Сардор Милано (Узбекистан) и Эрна Мир (Армения) набрали по 362 балла. В итоге жюри конкурса приняло решение разделить победу и призовые 6 миллионов рублей между этими тремя участниками.

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров после конкурса сказал солистам "DoReDoS", что их следующим шагом должно стать участие в "Евровидении", куда группа уже пыталась попасть, участвуя в национальном отборе.

Группа "DoReDoS" появилась в сентябре 2011 года. В ее состав входят три вокалиста Марина Джундиет, Евгений Андриянов и Сергей Мыца. Все они родом из Рыбницы, где познакомились и решили создать свой музыкальный коллектив. Позже музыканты перебрались в Кишинев, где закончили Академию музыки, театра и изобразительных искусств.

В 2013 году солист Евгений Андриянов выиграл вторую премию фестиваля "Славянский Базар" в Витебске. В следующем, 2014 году, "DoReDoS" отправились на Международный конкурс эстрадной музыки в Румынию, где одержали победу.

В 2015 и 2016 годах группа выходила в финал национального отбора на "Евровидение". Также участвовала в финале популярного телевизионного шоу "X Factor – Румыния".

Попасть в финал "Новой волны" участники из Молдовы мечтали около пяти лет. Сейчас они строят планы на будущее и уже знают, как назовут свой дебютный альбом – "Сон". Именно так называется их первый трек, который, по словам членов группы, уже полюбился молдавской публике.

Кстати, музыку и стихи к своим песням ребята пишут сами.