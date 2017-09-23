01:18 24 Сентября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Балет Братья Карамазовы театра Бориса Эйфмана

Театр балета Бориса Эйфмана впервые с 1980-х посетит Кишинев

© Photo: архив театра Бориса Эйфмана
Культура
Получить короткую ссылку
39 0 0

Театр балета Бориса Эйфмана впервые с 1980-х посетит Кишинев - на этот раз со спектаклем "Братья Карамазовы"

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Третьего октября в Кишиневе состоится единственное выступление Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

Сергей Безруков
© Sputnik/ Рамиль Ситдиков
Сергей Безруков стал танцором балета

На сцене Национального театра оперы и балета Республики Молдова имени Марии Биешу будет показан балет "Братья Карамазовы". Труппа посетит молдавскую столицу впервые с 1988 года.

Теплые воспоминания

Кишинев сыграл особую роль в судьбе и творческой биографии художественного руководителя петербургского коллектива. В этом городе прошли детство и юность Бориса Эйфмана, жившего здесь со своими родителями с начала 1950-х по середину 1960-х годов. Именно в Кишиневе он открыл для себя мир балета, получил начальное хореографическое образование и создал первые работы.

"В 13 лет я начал сочинять хореографию и уже тогда знал, что посвящу этому всю свою жизнь. В 16 лет у меня была своя небольшая труппа, для которой я создавал балеты. Примечательно, что уже в них присутствовало драматургическое содержание. С самого начала я не просто ставил набор движений, а воплощал в танце идеи и эмоции", — рассказал корреспонденту Sputnik Борис Эйфман.

Хореограф не раз отмечал, что с искренней теплотой вспоминает проведенные в Кишиневе годы и своих первых учителей, прививших ему любовь к балетному искусству.

Историческое возвращение петербургского коллектива в молдавскую столицу произойдет в юбилейный для него год — в 2017-м Театр празднует 40-летие.

Робот-дирижер дебютировал в итальянской опере
© Video: Youtube / Al Arabiya English
Робот-дирижер дебютировал в итальянской опере

Гастроли состоятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Республики Молдова.

О чем спектакль

Балет Бориса Эйфмана "Братья Карамазовы" на музыку Сергея Рахманинова, Рихарда Вагнера, Модеста Мусоргского, (премьера состоялась в 2013 году, на российской сцене постановка идет под названием "По ту сторону греха") — новое пластическое прочтение хореографом одноименного романа Федора Достоевского.

Кардинально переработав свой собственный спектакль "Карамазовы" 1995 года, снискавший всемирное признание, Борис Эйфман создал эмоционально и интеллектуально насыщенную балетную психодраму.

"Порой возникает странное ощущение, что перед тобой даже не иллюстрации, а оживший текст. Вот уже где воплощается слово. Так, на языке тела можно передать загадочную русскую душу, воспетую Достоевским", — отмечали рецензенты.

Дмитрий Коев
© Sputnik / RODION PROCA
Дмитрий Коев: работать режиссером русского театра в Молдове непросто

Спектакль с большим успехом исполнялся на престижных сценах России, Германии, Польши, Белоруссии, Словении. В 2013 году в Санкт-Петербурге прошли съемки его экранной версии. В 2016 году фильм-балет "Братья Карамазовы" вышел на DVD.

На 17 ноября 2017 года запланирована премьера спектакля в Братиславе. "Братьев Карамазовых" представит труппа Словацкого национального театра.

"Балет "Братья Карамазовы" — это попытка исследования истоков нравственной катастрофы Карамазовых, обращение к глубинной сущности "широкой" человеческой натуры, к тайнам жизни людских сердец, где "дьявол с Богом борется", — отметил Эйфман.

Особый театр

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета создан Борисом Эйфманом в 1977 году. Уже первые спектакли труппы — "Двухголосие" и "Бумеранг" — принесли театру зрительский успех и заставили критиков говорить о новых тенденциях в российском балетном искусстве.

Илья Шац
© Sputnik/ Владимир Полушатов
Илья Шац: мы отдали театр на откуп развлечениям

В период конца 1970-х — начала 1980-х годов в театре Эйфмана вырабатывается собственный подход к формированию репертуара. В афише появляется всё больше балетов, драматургической основой которых становятся произведения мировой классической литературы.

Сегодня Театр балета Бориса Эйфмана известен любителям танцевального искусства Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Австралии своими спектаклями "Я — Дон Кихот", "Красная Жизель", "Русский Гамлет", "Анна Каренина", "Чайка", "Евгений Онегин", "Роден", "По ту сторону греха", "Реквием", "Up & Down", "Чайковский. PRO et CONTRA". Эти снискавшие всеобщее признание работы не только представляют на самом высоком художественном уровне достижения современного российского балета, но и приобщают аудиторию к бессмертному духовному наследию отечественной и мировой культуры, вдохновляющему хореографа и его артистов.

Стремление труппы Бориса Эйфмана вовлечь своих зрителей в неисчерпаемый мир человеческих страстей, установить с публикой живые духовные связи, ошеломить ее яркостью и динамизмом пластического языка — все это определило тот успех, который на протяжении уже нескольких десятилетий сопровождает выступления театра на ведущих сценических площадках мира.

Илья Шац
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Илья Шац о коммерческом театре: как совместить полезное с приятным

Мир создателя

Эйфман — хореограф-философ. Его волнуют проблемы современности и тайны творчества. Художник откровенно говорит со зрителем о самых сложных и волнующих сторонах человеческого бытия, определяя жанр, в котором он работает, как «психологический балет». Газета The New York Times называет Бориса Эйфмана лидером среди ныне живущих балетмейстеров: "Балетный мир, находящийся в поиске главного хореографа, может прекратить поиск. Он найден, и это — Борис Эйфман".

"Теперь нет никаких сомнений в том, что хореограф Борис Эйфман — удивительный театральный волшебник… Пожалуй, единственное, в чем можно еще сомневаться, это является ли он последним ведущим хореографом XX века или первым хореографом века XXI", — писал об Эйфмане один из патриархов мировой балетной критики Клайв Барнс.

Сегодня замыслы Бориса Эйфмана реализуют артисты — лауреаты международных конкурсов, престижных театральных премий "Золотая Маска" и "Золотой софит", премий президента России и правительства России.

По теме

В театре Чехова открытие сезона: какие сюрпризы ожидают поклонников
Михаил Мунтян: СССР давно нет, но дружба с коллегами по сцене сохраняется
Михаил Мунтян: власть не заинтересована в развитии молодых талантов
Михаил Мунтян: бескультурье может захлестнуть Молдову
Теги:
"Братья Карамазовы", балет, театр Бориса Эйфмана, Санкт-Петербург, Молдова, Россия, Кишинев
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Флаги Латвии и Литвы
    Балтийская награда

    Министры иностранных дел Литвы и Латвии договорились учредить Балтийскую награду за популяризацию языков, литературы и истории двух стран.

  • Граница Литвы, архивное фото
    Приграничное сотрудничество

    Россия выделит 8,5 миллионов евро на приграничное сотрудничество с Литвой: программа поможет решать региональные проблемы и развивать туризм.

  • Весы Фемиды, наручники и судейский молоток
    10 лет за поджог

    В Эстонии беженца из Сирии, который приехал по системе обязательных квот ЕС, приговорили к 10 годам лишения свободы за поджог жены.

  • Фура на таможне, архивное фото
    "Невероятные цифры"

    Президент Беларуси Александр Лукашенко констатировал увеличение на треть транзита грузов и пассажиров через территорию республики.

  • Заседание постоянного секретариата инновационного финансирования
    Страна-председатель

    Грузия стала председателем постоянного секретариата инновационного финансирования, заседание с участием премьера страны прошло в штаб-квартире ООН.

  • Сеть аптек Самсон-фарма
    Доступные лекарства

    Новые пункты выдачи медпрепаратов инвалидам, гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Абхазии, будут открыты в Гагре и Ткурчале.

  • Прием граждан у президента РЮО
    Выслушал лично

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял 40 граждан республики, которые ранее обратились в общественную приемную главы государства.

  • Флаги Латвии и Литвы
    Балтийская награда

    Министры иностранных дел Литвы и Латвии договорились учредить Балтийскую награду за популяризацию языков, литературы и истории двух стран.

  • Граница Литвы, архивное фото
    Приграничное сотрудничество

    Россия выделит 8,5 миллионов евро на приграничное сотрудничество с Литвой: программа поможет решать региональные проблемы и развивать туризм.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Промо модели у автомобиля на стенде Mazda во время автосалона Vladivostok International Autosalon.
События недели - в объективе фотокамер мира
Пуски крылатых ракет Калибр по террористам в Сирии
"Калибр" достиг цели - уничтожены базы подготовки боевиков в Сирии
Северный морской путь
Северный морской путь и все, что нужно о нем знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться