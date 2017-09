Театр балета Бориса Эйфмана впервые с 1980-х посетит Кишинев

КИШИНЕВ, 23 сен — Sputnik. Третьего октября в Кишиневе состоится единственное выступление Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

На сцене Национального театра оперы и балета Республики Молдова имени Марии Биешу будет показан балет "Братья Карамазовы". Труппа посетит молдавскую столицу впервые с 1988 года.

Теплые воспоминания

Кишинев сыграл особую роль в судьбе и творческой биографии художественного руководителя петербургского коллектива. В этом городе прошли детство и юность Бориса Эйфмана, жившего здесь со своими родителями с начала 1950-х по середину 1960-х годов. Именно в Кишиневе он открыл для себя мир балета, получил начальное хореографическое образование и создал первые работы.

"В 13 лет я начал сочинять хореографию и уже тогда знал, что посвящу этому всю свою жизнь. В 16 лет у меня была своя небольшая труппа, для которой я создавал балеты. Примечательно, что уже в них присутствовало драматургическое содержание. С самого начала я не просто ставил набор движений, а воплощал в танце идеи и эмоции", — рассказал корреспонденту Sputnik Борис Эйфман.

Хореограф не раз отмечал, что с искренней теплотой вспоминает проведенные в Кишиневе годы и своих первых учителей, прививших ему любовь к балетному искусству.

Историческое возвращение петербургского коллектива в молдавскую столицу произойдет в юбилейный для него год — в 2017-м Театр празднует 40-летие.

Гастроли состоятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Республики Молдова.

О чем спектакль

Балет Бориса Эйфмана "Братья Карамазовы" на музыку Сергея Рахманинова, Рихарда Вагнера, Модеста Мусоргского, (премьера состоялась в 2013 году, на российской сцене постановка идет под названием "По ту сторону греха") — новое пластическое прочтение хореографом одноименного романа Федора Достоевского.

Кардинально переработав свой собственный спектакль "Карамазовы" 1995 года, снискавший всемирное признание, Борис Эйфман создал эмоционально и интеллектуально насыщенную балетную психодраму.

"Порой возникает странное ощущение, что перед тобой даже не иллюстрации, а оживший текст. Вот уже где воплощается слово. Так, на языке тела можно передать загадочную русскую душу, воспетую Достоевским", — отмечали рецензенты.

Спектакль с большим успехом исполнялся на престижных сценах России, Германии, Польши, Белоруссии, Словении. В 2013 году в Санкт-Петербурге прошли съемки его экранной версии. В 2016 году фильм-балет "Братья Карамазовы" вышел на DVD.

На 17 ноября 2017 года запланирована премьера спектакля в Братиславе. "Братьев Карамазовых" представит труппа Словацкого национального театра.

"Балет "Братья Карамазовы" — это попытка исследования истоков нравственной катастрофы Карамазовых, обращение к глубинной сущности "широкой" человеческой натуры, к тайнам жизни людских сердец, где "дьявол с Богом борется", — отметил Эйфман.

Особый театр

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета создан Борисом Эйфманом в 1977 году. Уже первые спектакли труппы — "Двухголосие" и "Бумеранг" — принесли театру зрительский успех и заставили критиков говорить о новых тенденциях в российском балетном искусстве.

В период конца 1970-х — начала 1980-х годов в театре Эйфмана вырабатывается собственный подход к формированию репертуара. В афише появляется всё больше балетов, драматургической основой которых становятся произведения мировой классической литературы.

Сегодня Театр балета Бориса Эйфмана известен любителям танцевального искусства Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Австралии своими спектаклями "Я — Дон Кихот", "Красная Жизель", "Русский Гамлет", "Анна Каренина", "Чайка", "Евгений Онегин", "Роден", "По ту сторону греха", "Реквием", "Up & Down", "Чайковский. PRO et CONTRA". Эти снискавшие всеобщее признание работы не только представляют на самом высоком художественном уровне достижения современного российского балета, но и приобщают аудиторию к бессмертному духовному наследию отечественной и мировой культуры, вдохновляющему хореографа и его артистов.

Стремление труппы Бориса Эйфмана вовлечь своих зрителей в неисчерпаемый мир человеческих страстей, установить с публикой живые духовные связи, ошеломить ее яркостью и динамизмом пластического языка — все это определило тот успех, который на протяжении уже нескольких десятилетий сопровождает выступления театра на ведущих сценических площадках мира.

Мир создателя

Эйфман — хореограф-философ. Его волнуют проблемы современности и тайны творчества. Художник откровенно говорит со зрителем о самых сложных и волнующих сторонах человеческого бытия, определяя жанр, в котором он работает, как «психологический балет». Газета The New York Times называет Бориса Эйфмана лидером среди ныне живущих балетмейстеров: "Балетный мир, находящийся в поиске главного хореографа, может прекратить поиск. Он найден, и это — Борис Эйфман".

"Теперь нет никаких сомнений в том, что хореограф Борис Эйфман — удивительный театральный волшебник… Пожалуй, единственное, в чем можно еще сомневаться, это является ли он последним ведущим хореографом XX века или первым хореографом века XXI", — писал об Эйфмане один из патриархов мировой балетной критики Клайв Барнс.

Сегодня замыслы Бориса Эйфмана реализуют артисты — лауреаты международных конкурсов, престижных театральных премий "Золотая Маска" и "Золотой софит", премий президента России и правительства России.