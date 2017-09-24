Легенды Кишинева – королева шахматного дома

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik, Лада Градескова. Биография женщины, жившей когда-то в этом уютном кишиневском особняке, могла бы послужить сюжетом сразу нескольких приключенческих романов, настолько она была насыщена и ярка.

Мы говорим о Лидии Липковской, оперной примадонне и одной из первых красавиц русской эмиграции.

Родилась Лидочка в 1884 году в Бессарабской губернии Российской империи, в многодетной семье небогатого сельского учителя. В семье все очень любили петь, однако голос Лидочки еще с детства выделялся необычным тембром и силой.

Несмотря на бедность, Лидочка получила прекрасное образование, но, будучи сумасбродной красавицей, в 17 лет против воли родителей она вышла замуж и сбежала с мужем в Санкт- Петербург, где сразу же попробовала устроиться в не абы какой театр, а в саму знаменитую Мариинку.

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Как ни странно, в Мариинский театр ее взяли сразу же. Уникальный талант. Колоратурное сопрано. К тому же красавица редкостная. К ней быстро пришел успех. Вся Россия лежала у ее ног. Ее голос сравнивали со звучанием скрипки и флейты, а ее красоту — с редким бриллиантом. Более 15 лет блистала прекрасная Лидия на сцене Мариинки, к тому времени она успела развестись с мужем, который безумно ревновал ее к сценическому успеху. Ей суждено будет еще два раза выйти замуж, но лишь одна дочь-любимица родится у нее, Лидия назовет ее Ариадной.

Октябрьская революция разрушит счастливую жизнь Лидии на родной земле, и в 1919 году она на пароходе "Херсон" убежит через Стамбул в Париж, где попадет в труппу Сергея Дягилева и примет в создании знаменитых "Русских Сезонов".

Затем последуют гастроли — Вена, Будапешт, Рим, Нью Йорк, Харбин. С гастролями Липковская побывала даже в Южной Америке и Новой Зеландии. Она познакомила зрителей всего мира с шедеврами русской классики — Марфа в "Царской Невесте", Татьяна — в "Евгении Онегине", Панночка — в "Майской Ночи" и Снегурочка — в одноименной опере Римского-Корсакова, Ольга — в его же "Псковитянке".

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Однако Липковская безумно тосковала по Родине и по родному языку. Чтобы хоть как-то избежать тоски, она писала замечательные стихи, ведь у нее был еще и недюжинный поэтический дар. А, может быть, она тосковала по родным кишиневским мальвам, которые каждую осень раскрашивают палисадники старого Кишинева своими яркими красками?

Она приняла решение поехать в Советский Союз с гастролями и, объехав почти все ведущие театры страны, вернулась в родной Кишинев, где еще на свое 30-летие купила себе особняк. В Кишиневе она начинает преподавательскую деятельность, успевая при этом активно участвовать в культурной жизни русской диаспоры Кишинева. Она часто поет дуэтом с Александром Вертинским.

Но, опять ветер перемен врывается в ее жизнь. Начинается Великая Отечественная война. Липковская переезжает сначала в Одессу, а потом в Бухарест.

Однако, после победы Красной Армии новая власть не приняла Липковскую: ну как же, белоэмигрантка, монархистка! И Липковской снова приходится эмигрировать — она переезжает в Париж, где живет ее дочь Ариадна, а затем в Бейрут, где и умирает в полной нищете и забвении.

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Так трагически сложилась судьба одной из самых выдающихся женщин своего времени, одной из самых красивых и талантливых женщин русской эмиграции — Лидии Липковской. Но до сих пор украшает Кишинев ее особняк, где сейчас находится шахматная школа, как напоминание о той, кто так искренне любил эту землю.