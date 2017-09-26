Российские писатели готовят ценный дар Славянскому университету

КИШИНЕВ, 26 сен — Sputnik. В научной библиотеке Славянского университета Республики Молдова в среду, в 11.00, состоится торжественное открытие выставки-презентации книг российских издательств, предназначенных в дар Славянскому университету от Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, сообщила для Sputnik ректор Славянского университета Татьяна Млечко.

© Sputnik / VLADIMIR POLUSATOV Партнерство с РУДН – итоги года Славянского университета

По ее словам, на выставке будут представлены произведения русской классической и современной литературы, научно-популярная и учебная литература по языкознанию, литературоведению, культурологии, истории.

В церемонии открытия выставки примет участие делегация в составе ведущего научного сотрудника Дома русского зарубежья имени Солженицына Натальи Александровны Ёхиной и директора Музея-заповедника Федора Тютчева "Овстуг" Оксаны Михайловны Шейкиной.

На открытие выставки приглашены педагоги кишиневских учебных заведений, представители творческих организаций, преподаватели и студенты университета.

Выставка имеет культурно-образовательный характер и направлена на популяризацию ценностей и значимости культурно-исторического и духовного наследия России, а также на укрепление межкультурного диалога и поддержку партнерских контактов между образовательными учреждениями Молдовы и России.