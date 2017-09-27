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Книги, подаренные Домом русского зарубежья Славянскому университету Молдовы

В дар Славянскому университету - книги на русском языке

© Sputnik/ Николай Костыркин
Культура
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Фонд русского зарубежья подарил Славянскому университету книги на русском языке

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Более 300 книг — новых изданий русских классиков и современных писателей — преподнес в дар Славянскому университету Молдовы Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына.

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"Дом русского зарубежья формирует и сохраняет фонд культуры и литературы, созданной представителями русской эмиграции. В нашей библиотеке более 130 тысяч книг. Работает у нас и научно-исследовательский центр. Одно из приоритетных направлений нашей деятельности — программа книжной помощи учреждениям и организациям, занимающимся сохранением русского языка, литературы и культуры вне России", — отметила ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Солженицына Наталья Ёхина.

Сотрудник Российского центра науки и культуры Ольга Батаева подчеркнула, что в Молдове сегодня остро нуждаются в изданиях современных русских писателей, а также в целом — в новых книгах на русском языке.

А литератор Наталья Новохатняя, член Ассоциации русских писателей Молдовы, подарила Ёхиной несколько номеров журнала "Русское поле", издаваемого Ассоциацией, и предложила помочь книгами нуждающейся в них кишиневской библиотеке имени Ломоносова.

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Еще один гость из России, директор Музея-заповедника Федора Тютчева "Овстуг" Оксана Шейкина, рассказала преподавателям и студентам Славянского университета, а также другим участникам встречи об учреждении, которое она представляет.

"Овстуг — это усадьба в Брянской области, где родился Федор Тютчев. Мы занимаемся сохранением его наследия, причем не только в поэзии, и находим новые свидетельства деятельности этого великого поэта и известного российского дипломата. Хоть Тютчев жил в XIX, но он часто мог смотреть далеко в будущее и предвидеть многие события, которые происходят уже в наше время", — отметила Шейкина.

По ее словам, Тютчев никогда не считал себя большим поэтом и никогда не стремился заработать на своем литературном таланте.

"Афанасий Фет говорил, что Тютчева поймут через 200 лет. Так и произошло", — сказала Шейкина.

  • Книги, подаренные Домом русского зарубежья Славянскому университету Молдовы
    Книги, подаренные Домом русского зарубежья Славянскому университету Молдовы
    © Sputnik/ Николай Костыркин
  • Книги, подаренные Домом русского зарубежья Славянскому университету Молдовы
    Книги, подаренные Домом русского зарубежья Славянскому университету Молдовы
    © Sputnik/ Николай Костыркин
  • Литератор Наталья Новохатняя вручает гостям из России номера журнала Русское поле
    Литератор Наталья Новохатняя вручает гостям из России номера журнала "Русское поле"
    © Sputnik/ Николай Костыркин
  • Директор Музея-заповедника Федора Тютчева Овстуг Оксана Шейкина
    Директор Музея-заповедника Федора Тютчева "Овстуг" Оксана Шейкина
    © Sputnik/ Николай Костыркин
  • Ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Солженицына Наталья Ёхина
    Ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Солженицына Наталья Ёхина
    © Sputnik/ Николай Костыркин
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© Sputnik/ Николай Костыркин
Книги, подаренные Домом русского зарубежья Славянскому университету Молдовы

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