Коев: политики любят ходить в театр на сказки

Режиссер и актер Государственного русского драматического театра имени Антона Чехова Дмитрий Коев поделился в эфире радиостудии Sputnik Молдова о театральных предпочтениях сильных мира сего.

Собеседник отметил, что в театральных ложах периодически появляются представители от разных партий, которые приходят на совершенно разные постановки как самостоятельно, так и с членами семей. Но все же определенные предпочтения у политиков явно ощущаются.

О театральных вкусах молдавского политического бомонда рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова режиссер театра Чехова Дмитрий Коев.