Любимый город: как Кишинев выглядел 50 лет назад

Глядя на фотографии, опубликованные в 1967 году, понимаешь: все-таки было время, когда молдавская столица была по-настоящему обворожительной и захватывающей

КИШИНЕВ, 30 сен — Sputnik. Сегодня жители Кишинева не перестают ругать столичные власти за то, что некогда красивейший город превратился в "руины" (конечно, в переносном смысле этого слова). Однако коренные жители столицы помнят, что так было не всегда.

В 1967 московское издательство "Советский художник" выпустило серию открыток, на которых изображен современный той эпохе Кишинев.

Фотографии видов столицы МССР выполнили Т. Бакман и А. Наталина. Благодаря этим фотографам мы теперь можем наслаждаться панорамными снимками родного города, вспоминая рассказы родных о том, как выглядела тогда столица республики и делиться собственными впечатлениями, если застали Кишинев таким, каким он был полвека тому назад.

Привокзальная площадь. Фонтаны, живописные клумбы, трава, пробивающаяся через плитку. И никаких стеклянных новостроев и продуктовых будок на заднем плане, по другую сторону проспекта Гагарина.

© Photo: архив Николая Костыркина Кишинев, привокзальная площадь



Памятник Борцам за власть советов. Кинотеатр, находящийся позади, тогда носил имя 40 Лет ВЛКСМ. Тот, кто сегодня может расшифровать эту аббревиатуру, считается в наш совсем не просвещенный век почти что эрудитом.

© Photo: архив Николая Костыркина Кишинев: памятник Борцам за власть советов

Улица Николая Димо на Рышкановке. Новые на тот момент хрущевки, здание парикмахерской. Видимо, фотографы решили запечатлеть именно эту панораму потому, что тогда такие микрорайоны были образцом жилой инфраструктуры. Неподалеку, кстати, — обелиск и площадь болгарских ополченцев.

© Photo: архив Николая Костыркина Кишинев, улица Димо



Проспект Ленина, ныне — проспект Штефан чел Маре. Слева, позади улицы Пушкина, — здание "Детского мира".

© Photo: архив Николая Костыркина Кишинев: проспект Ленина



Бронзовый памятник красному командиру Григорию Котовскому, герою Гражданской войны, создателю основы современной молдавской государственности — МАССР. Памятник был установлен в 1954 году. Площадь, на которой он стоит, также носит имя Котовского. Группу скульпторов и архитекторов возглавлял знаменитый Лазарь Дубиновский. Памятник отлили на Мытищенском заводе в Москве. Как видно на фото, о гостинице "Космос" и уж тем более "Атриуме" никто и не помышлял — везде вокруг была одна сплошная "магала" — жилой массив старых одноэтажных домов.

© Photo: архив Николая Костыркина Кишинев: памятник Котовскому



Комсомольское озеро. Объектив захватил и лодочную станцию, которая сегодня практически не функционирует. А тогда она была одной из главных достопримечательностей отстроенного после войны Кишинева. На фото есть также и парусные лодки — их теперь там не встретишь уже много лет…

© Photo: архив Николая Костыркина Кишинев: Комсомольское озеро



Государственный драматический театр. Был создан в 1920 году. С 1945 по 1994 носил имя Александра Пушкина, затем — Михая Еминеску. Здесь же шли оперы и балеты, пока не было открыто здание нынешнего театра оперы и балета в 1980 году.

© Photo: архив Николая Костыркина Кишинев: театр имени Пушкина, ныне - театр имени Еминеску



Центральная площадь и дом правительства. После освобождения Кишинева от фашистов был взят курс на расширение проезжей и пешеходной части этой территории, тогда носившей имя площади Победы. Дом правительства был сдан в эксплуатацию в 1964 году. Главный архитектор — Семен Фридлин, приглашенный в Молдавию из Украины. Также он спроектировал дворец "Октомбрие". Удостоен звания заслуженного архитектора МССР.

© Photo: архив Николая Костыркина Кишинев: центральная площадь и дом правительства



Вход в Центральный парк культуры и отдыха, в народе до сих пор прозываемый Комсомольским озером. За спиной фотографа — здание Кишиневского государственного университета.

© Photo: архив Николая Костыркина Кишинев: вход в Центральный парк культуры и отдыха (Комсомольское озеро)



Памятник Героям-комсомольцам. Воздвигнут на проспекте Григоре Виеру (ранее — проспект Молодежи, а прежде того — Центральный луч). Скульптор — Лазарь Дубиновский. Монумент сооружен в 1959 году по инициативе и на средства молодежи республики в честь юных патриотов, погибших в борьбе за свободу Советской Молдавии.

© Photo: архив Николая Костыркина Кишинев: памятник Героям-комсомольцам



Фонтан в центре парка Штефана Великого, ранее — парка Пушкина. Здесь, кстати, была снята замечательная сцена для фильма "Человек идет за солнцем" с участием Думитру Фусу, Ларисы Лужиной и Анатолия Папанова.

© Photo: архив Николая Костыркина Кишинев: фонтан в Парке Пушкина



Возвращаемся туда, откуда начали наше путешествие — к зданию железнодорожного вокзала. Начало строительству вокзала было положено в 1871 году. Потом здание неоднократно перестраивалось. Во время Первой и Второй мировых войн вокзал бомбили. На стене строения, обращенной к перрону, сохранился барельеф в память о героях русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Именно отсюда русская армия и болгарские ополченцы отправлялись освобождать Балканы от осман.