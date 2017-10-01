Такой Примэрии вы еще не видели

КИШИНЕВ, 1 окт — Sputnik. Здание Примэрии является одним из главных украшений молдавской столицы. Идея построить это здание пришла в голову небезызвестному Карлу Шмидту, городскому главе Кишинева с 1877 по 1903 годы, которого справедливо считают лучшим мэром за всю историю Кишинева.

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Постройкой здания занялся архитектор Митрофан Эллади, кроме того, к возведению нынешней Примэрии приложил руку знаменитый Александр Бернардацци. Здание выполнено в готическом стиле, в сложных узорах прячутся морды львов и масонские символы, поэтому немудрено, что эта городская жемчужина, уже более 100 лет, чаще всего встречается на фотографиях и открытках Кишинева.

Но не все знают, о "тайной стороне" кишиневской Примэрии. Если зайти в ее двор, с улицы Пушкина или Микле, то можно насладится ее абсолютно неизвестным и непривычным видом. Двор Примэрии весьма напоминает дворик итальянского или немецкого замка, и если его обустроить, то он вполне мог бы стать привлекательным для иностранных туристах. Кроме того, там водится злой сторож, который вяло противится фотосъемкам, но он для настоящего исследователя, конечно же, не помеха.

Жаль, что само слово Примэрия сейчас ассоциируется в основном с постоянными коррупционными скандалами и разрухой, поэтому Sputnik Молдова предлагает вспомнить всем о том, что здание Примэрии это прежде всего уникальный уголок нашего города. Смотрите на редкие фото ниже.