Президент Молдовы Игорь Додон наградил орденом Почета Бориса Эйфмана

В рамках мероприятий, посвященных 40-летию Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, театр представит сегодня в молдавской столице свою постановку "По ту сторону греха"

КИШИНЕВ, 3 окт — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон наградил орденом Почета народного артиста России, лауреата Государственной премии России, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана.

"В знак высокой признательности особых заслуг в развитии хореографического искусства, за вклад в укрепление молдо-российских культурных связей, присвоил господину Борису Эйфману Почетный Орден Республики Молдова (Ordinul de Onoare)", — написал лидер Молдовы на своей страничке в Facebook

В рамках мероприятий, посвященных 40-летию Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, театр представит сегодня в молдавской столице свою постановку "По ту сторону греха".

Спектакль пройдет под альтернативным названием "Братья Карамазовы".

Гастроли коллектива организованы при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Республики Молдова.

Орден Почета — государственная награда Республики Молдова. Вручается за вклад в укрепление государственности, проведение реформ и демократических преобразований, за заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между Молдовой и другими странами, за миротворческую, благотворительную и спонсорскую деятельность.