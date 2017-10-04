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Молдова ждет в гости кинофестиваль "Свидание с Россией"

© Sputnik/ Артем Житенев
Культура
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Молдова ждет в гости кинофестиваль "Свидание с Россией", который пройдет в нашей стране уже пятый раз

КИШИНЕВ, 4 окт — Sputnik. Пятый международный кинофестиваль "Свидание с Россией" стартует в Молдове 10 октября и продлится до 13 октября.

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Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова является информационным партнером фестиваля.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических связей и международных связей города Москвы, Посольства России в Молдове и Фонда "Русский Мир".

Показы пройдут в Кишиневе, Бельцах, Комрате, Кагуле и Твардице.

Церемония открытия фестиваля пройдет 10 октября в Кишиневе, во "Дворце республики".

В преддверии церемонии состоится пресс-конференция, на которой представители СМИ пообщаются с официальными представителям министерства культуры, правительства Москвы, организаторами, российскими актерами и кинематографистами.

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Откроет Свидание с Россией" президент Молдовы Игорь Додон. Перед гостями выступят известные деятели российского кинематографа Сергей Жигунов, Нина Шацкая, Анна Комкина, Евгений Герчаков, Алексей Рязанцев и Владимир Пирожок.

Начнутся кинопоказы с фильма 2017 года "Время первых", снятого режиссером Дмитрием Киселёвым. Премьера исторической киноленты о первом выходе человека в открытый космос состоялась в России всего несколько месяцев назад. Главные роли сыграли Евгений Миронов и Константин Хабенский.

""Время первых" входит в число российских фильмов, чаще всего закупаемых зарубежными прокатчиками. Продолжат показы самые обсуждаемые в России комедии "Спасти Пушкина" и "Бабушка легкого поведения". Настоящим подарком для поклонникам известного певца Димы Билана станет фильм "Герой" Юрия Васильева, утвердившего популярного певца на главную роль. Фильм "О нем" ("Обет молчания") представит актер и продюсер, исполнитель главной роли Сергей Жигунов", — рассказал директор фестиваля Владимир Пирожок.

По его словам, документальное кино будет представлено новинками о двух величайших творцах, людях, прославивших свое Отечество, навсегда вписавших свои имена в сокровищницу мировой культуры.

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"Зрителей ожидает мировая премьера уникального фильма "Вселенная маэстро", фильма о юбиляре, классике нашего времени, композиторе Евгении Доге. Гости фестиваля увидят этот фильм первыми. Российская премьера назначена на ноябрь 2017 года. А кинопоэма "Возвращение гения" познакомит с невероятной жизнью и удивительной судьбой мордовского самородка, скульптора Степана Эрьзи. Будут показы и детских фильмов", — отметил Пирожок.

Зрителей ожидают творческие встречи с актерами Сергеем Жигуновым и Евгением Герчаковым, мастер-класс "Новое кино новой России" от профессора ВГИКа и продюсера Алексея Рязанцева. Все желающие смогут поучаствовать в круглом столе с российскими кинематографистами и обсудить "Аудиовизуальный контент в единой цифровой среде".

"Финальным аккордом фестиваля станет автограф- и фотосессия с делегацией российских кинематографистов, возможность передать им лично в руки свои дебютные работы и, возможно, получить приглашение поучаствовать в российских конкурсных показах", — сказал Пирожок.

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Дни российского кино, фестиваль "Свидание с Россией", носит международный характер. Ежегодно фестиваль проходит в Республике Молдова. В 2016 году к Молдове присоединилась Армения, а в конце октября 2017 года фестиваль впервые пройдет и в Абхазии.

Одна из главных задач, которую ставят перед собой организаторы фестиваля — популяризация русской культуры, возобновление и поддержание дружественных связей между братскими народами бывшего союза Республик и дружественных России стран.

Организаторы фестиваля — ГУП "Московский центр международного сотрудничества" и компания "АртКом Медиа", Ассоциация издателей "Некоммерческое Партнерство "Национальный Спектр"", "Зарубеж Экспо".

Фестиваль Свидание с Россией" проходит в рамках Первой международной промышленной выставки "Экспо Россия-Молдова 2017".

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Теги:
кино, кинофестиваль, кинофестиваль "Свидание с Россией", Владимир Пирожок, Молдова, Россия
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