Если и начинать кинофестиваль, то с космоса - в Кишиневе покажут "Время первых"

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Кинофестиваль "Свидание с Россией", который состоится в Молдове, откроет один из самых долгожданных фильмов 2017 года — "Время Первых" режиссера Дмитрия Киселёва.

Историческая кинолента рассказывает о первом выходе человека в открытый космос. Главные роли сыграли Евгений Миронов и Константин Хабенский.

"Время первых" входит в число российских фильмов, чаще всего закупаемых зарубежными прокатчиками.

Премьера киноленты состоялась в России всего несколько месяцев назад и уже 10 октября пройдет в Кишиневе.

Генеральным информационным партнером кинофестиваля "Свидание с Россией" выступает информационное агентство и радио Sputnik Молдова.