"Свидание с Россией": Дима Билан посетит Бельцы в образе "Героя"

КИШИНЕВ, 5 окт — Sputnik. Если имя известного певца Димы Билана у вас ассоциируется сугубо с эстрадой, то фестиваль "Свидание с Россией" спешит познакомить вас с ним в качестве актера, сообщил корреспонденту Sputnik генеральный продюсер фестиваля "Свидание с Россией" Владимир Пирожок.

Он добавил, что 12 октября в Бельцах состоится показ фильма Юрия Васильева "Герой" с Биланом в главной роли.

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"Начало ХХ века. Юная княжна Вера Чернышева и поручик Андрей Долматов влюбляются друг в друга. Счастье оказалось недолгим — их навсегда разлучает Первая мировая война. Но любовь — бессмертна, она соединяет несколько поколений и напоминает о себе спустя сто лет. Наши дни. Андрей Куликов (как две капли похожий на Андрея Долматова) сталкивается с юной незнакомкой и начинает испытывать чувство дежавю", — рассказал Пирожок фабулу фильма.

Генеральным информационным партнером фестиваля "Свидание с Россией" является информационное агентство и радио Sputnik Молдова.