Мисс Молдова появится в клипе SunStroke Project: подробности

SunStroke Project, Мисс Молдова 2016 и клипмейкер Филиппа Киркорова – какая между ними связь

КИШИНЕВ, 5 окт – Sputnik. В четверг в сети опубликован тизер клипа на песню популярной молдавской группы "Sunstroke Project", который снимает режиссер Вячеслав Сырбу, работавший ранее вместе с Филиппом Киркоровым.

Видеоролик на песню "Sun Gets Down" сняли в конце сентября в Бухаресте. Группа пообещала, что релиз полной работы состоится 16 октября.

Сейчас известно, что главной героиней ролика стала Мисс Молдова 2016 Даниела Марин, представлявшая нашу страну на конкурсе красоты "Мисс мира 2016".

Яркие краски, солнце и карнавал – во что показали в этом небольшом отрывке работы.

"Sunstroke Project" – это вокалист Сергей Яловицкий, скрипач и композитор Антон Рагоза и саксофонист Сергей Степанов. Вместе с Олей Тирой коллектив представлял Молдову на Евровидении-2010, а спустя семь лет "Sunstroke Project" покорили рекордную для нашей страны вершину, став третьими в финале этого конкурса.