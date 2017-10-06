Кинофестиваль "Свидание с Россией": наследие Эмиля Лотяну

КИШИНЕВ, 6 окт — Sputnik. Ни один кинофестиваль "Свидание с Россией" не проходит без воспоминаний о выдающемся молдавском режиссере Эмиле Лотяну, сообщил корреспонденту Sputnik продюсер кинофестиваля Владимир Пирожок.

По его словам, фильмы Лотяну вошли в классику советского кинематографа.

"Международное признание к режиссеру пришло в 1972 году на кинофестивале в Сан-Себастьяне, где его фильм "Лаутары" получил "Серебряную раковину" и специальный приз жюри, а в Неаполе — приз "Серебряная Нимфа". В 1976 году последовала премия "Золотая Раковина" на Сан-Себастьянском кинофестивале за "Табор уходит в небо". За фильм "Анна Павлова" Лотяну получил премию за лучший иностранный фильм на международном кинофестивале в Оксфорде и диплом за особые заслуги в развитии кинематографа. Незабываема и картина "Мой ласковый и нежный зверь", которая до сих пор остается одной из самых востребованных во всем мире", — рассказал Пирожок.

Кинофестиваль "Свидание с Россией" — сюрпризы и знаменитые гости>>>

Он добавил, что участники и гости кинофестиваля "Свидание с Россией" по традиции возложат цветы к памятнику Лотяну в Кишиневе, у здания кинотеатра Patria. Возложение цветов пройдет 10 октября.

Международный кинофестиваль "Свидание с Россией" проходит в Молдове пятый год. В этом году он пройдет в республике с 10 по 13 октября. Показы состоятся в Кишиневе, Бельцах, Комрате, Кагуле и Твардице. Церемония открытия фестиваля пройдет 10 октября в Кишиневе, во Дворце республики.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических связей и международных связей города Москвы, Посольства России в Молдове и Фонда "Русский Мир". Генеральный продюсер фестиваля — Владимир Пирожок.

В Кишиневе фестиваль проходит в рамках Первой международной промышленной выставки "Экспо Россия-Молдова 2017".

Международным информационным партнером выставки и кинофестиваля выступает информационное агентство и радио Sputnik Молдова.