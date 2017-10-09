"Свидание с Россией": русские сестры милосердия на большом экране

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. В Молдове пройдет показ документального фильма "Сестры. Крестовоздвиженская община", сообщил корреспонденту Sputnik генеральный продюсер фестиваля "Свидание с Россией" Владимир Пирожок.

Над созданием фильма работали АНО "Телерадиокомпания Русский мир" по заказу Общественной организации "Союз женщин России".

Картина рассказывает о Крестовоздвиженской общине, в которой трудились около 140 сестер милосердия. Они стали примером массового участия женщин в оказании медицинской помощи на войне. Они помогали спасать раненных солдат во время обороны Севастополя 1854-1855 гг. А половина сестер еще трудилась и во всех лечебных учреждениях Севастополя, где ухаживали за ранеными и больными, и ассистировали при операциях.

Деятельность общины во время Крымской кампании предварила создание Анри Дюнаном Красного Креста.

Показ в Молдове пройдет 12 октября в Бельцах.

Генеральным информационным партнером фестиваля "Свидание с Россией" является информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Фестиваль "Свидание с Россией" пройдет в рамках Первой международной российско-молдавской выставки "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017" и Кишиневского бизнес-форума, которые состоятся в период с 10 по 12 октября.