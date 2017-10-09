14:03 09 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Кинозал

"Свидание с Россией": русские сестры милосердия на большом экране

© Fotolia/ Mikhail Malyshev
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
"Свидание с Россией" - фестиваль, который все ждали (11)
33 0 0

"Свидание с Россией": русские сестры милосердия на большом экране - рассказывает генеральный продюсер кинофестиваля Владимир Пирожок

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. В Молдове пройдет показ документального фильма "Сестры. Крестовоздвиженская община", сообщил корреспонденту Sputnik генеральный продюсер фестиваля "Свидание с Россией" Владимир Пирожок.

Госфильмофонд России
© Sputnik/ Сергей Пятаков
Молдова ждет в гости кинофестиваль "Свидание с Россией"

Над созданием фильма работали АНО "Телерадиокомпания Русский мир" по заказу Общественной организации "Союз женщин России".

Картина рассказывает о Крестовоздвиженской общине, в которой трудились около 140 сестер милосердия. Они стали примером массового участия женщин в оказании медицинской помощи на войне. Они помогали спасать раненных солдат во время обороны Севастополя 1854-1855 гг. А половина сестер еще трудилась и во всех лечебных учреждениях Севастополя, где ухаживали за ранеными и больными, и ассистировали при операциях.

Деятельность общины во время Крымской кампании предварила создание Анри Дюнаном Красного Креста.

Показ в Молдове пройдет 12 октября в Бельцах.

Генеральным информационным партнером фестиваля "Свидание с Россией" является информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Фестиваль "Свидание с Россией" пройдет в рамках Первой международной российско-молдавской выставки "EXPO-RUSSIA MOLDOVA 2017" и Кишиневского бизнес-форума, которые состоятся в период с 10 по 12 октября.

Тема:
"Свидание с Россией" - фестиваль, который все ждали (11)

По теме

Венецианский кинофестиваль: оголенные плечи и шик аристократов
Цыповo в кино и на любительском видео – лучшее
Звездные гости кинофестиваля TIFF в Торонто
Особый контроль: Литва внимательно смотрит российское кино
Теги:
кино, кинофестиваль "Свидание с Россией", Владимир Пирожок, Молдова, Россия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Потерянная сила

    Подписанное в 2009 году "Центром Согласия" и "Единой Россией" соглашение о сотрудничестве потеряло силу, сообщил председатель правления "Согласия" Нил Ушаков

  • Сайт Youtube на мобильном приложении и компьютере, архивное фото
    Космонавты не в почете

    Почему литовские подростки все чаще мечтают стать блогерами и почему достаточно трудно получать хороший доход, работая только на рынке страны?

  • Церемония на проспекте Героев
    Афганский излом

    В эстонском городе Нарва открыли памятник солдатам, в разное время погибшим в ходе боевых действий в Афганистане.

  • Строительные краны, архивное фото
    Дом, который построил Минск

    Беларусь продолжает строительство домов в Венесуэле, хотя за услуги латиноамериканская страна должна республике более 100 миллионов долларов.

  • Город Телави
    Руки в гору!

    Вооруженный игрушечным пистолетом мужчина напал на офис оппозиционной партии «Европейская Грузия – движение за свободу».

  • Праздник молодого вина прошел на поляне Лыхнашта
    Истина в вине

    В Абхазии отметили праздник урожая, но на этот разе его провели немного раньше и окрестили иначе – праздником вина.

  • Военнослужащие Национальной Гвардии возложили к могиле венки от коллективов государственных органов.
    Последний путь

    В Кыргызстане простились с вице-премьером Темиром Джумакадыровым, который погиб в ДТП 7 октября вместе со своим помощником и водителем.

  • Реконструкция трассы, архивное фото
    Дорожный просвет

    Таджикистан занял первое место среди стран Центральной Азии по качеству дорог и семидесятое по данному показателю из 137 стран.

  • Люди во временном пункет размещения в г. Покров Владимирской области
    Компенсация ущерба

    Граждане Узбекистана, ставшие участниками ДТП во Владимирской области, получили компенсацию из средств компании «Российские железные дороги».

  • Постановщик и актеры спектакля Мистерия-Буфф
    «Мистерия-Буфф»

    Во Владикавказе состоится премьера спектакля «Мистерия-буфф», в котором сыграют непрофессиональные актеры.

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Потерянная сила

    Подписанное в 2009 году "Центром Согласия" и "Единой Россией" соглашение о сотрудничестве потеряло силу, сообщил председатель правления "Согласия" Нил Ушаков

  • Сайт Youtube на мобильном приложении и компьютере, архивное фото
    Космонавты не в почете

    Почему литовские подростки все чаще мечтают стать блогерами и почему достаточно трудно получать хороший доход, работая только на рынке страны?

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Севак Маргарян
Люди недели: полет на ковре мечты
Чемпионат по перетаскиванию спутниц в США
В США жен носят на руках в буквальном смысле слова
Как проводятся экзамены по вождению в странах мира
Экзамены по вождению — от страны к стране

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться