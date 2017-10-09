Здание-фантом: "Красной мельницы" в Кишиневе юридически не существует

Перед тем, как отреставрировать здание "Красной мельницы", его нужно занести в кадастр и определить собственника

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik, Дарья Чернега. На реставрацию "Красной мельницы" — одного из памятников архитектуры Кишинева необходимо порядка 60-ти миллионов леев, заявил Sputnik глава Национального агентства инспектирования и реставрации памятников Ион Штефэницэ.

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Высокая стоимость проекта обусловлена тем, что большие затраты потребуются на работы по укреплению здания. Помимо этого необходима реставрация фасада, крыши и внутренняя отделка памятника архитектуры. Штефэницэ отметил, что планах агентства обустроить в Красной мельнице национальную винотеку и школу по реставрации. Однако для этого необходимо навести порядок в документации.

"Здание юридически не существует. Существует лишь земельный участок. И это — проблема, которую мы хотим решить. Мы хотим, чтобы в кадастровых органах фигурировало здание. А потом собираемся определить собственника. Либо им будет министерство культуры, либо муниципальный совет", — заявил Штефэницэ.

Как рассказал собеседник, в 2010-м году министерство культуры уже ставило вопрос о сносе Красной мельницы. Но агентство не рекомендовало центральным властям уничтожать памятник архитектуры. По словам Штефэницэ, культурное наследие в Кишиневе разрушается быстрыми темпами.

"Сегодня 80% усадеб, которые ранее существовали в Бессарабии, находятся в плачевном состоянии. Если проанализировать промышленное наследие, то к примеру, ветряных мельниц осталось только четыре, а было более двух тысяч", — отметил эксперт.

Аналогичным образом складывается ситуация вокруг деревянных церквей. Начиная с 1993 года, в Молдове исчезли 24 памятника деревянного зодчества.