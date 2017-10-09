14:04 09 Октября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Тирасполь

Почему Тирасполь, Кишинев и Бендеры отметят храм в одно время

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Культура
Получить короткую ссылку
135 0 0

Жители Тирасполя, Бендер и Кишинева отметят в этом году день города в одно время – на будущие выходные, однако некоторые мероприятия, которые были приурочены к храмовому празднику Бендер 8 октября, состоялись в запланированный срок

ТИРАСПОЛЬ, 9 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Празднование Дня города Бендеры в связи с непогодой перенесено на следующие выходные и совпадает на сей раз с Днем города Тирасполь, у которого в этом году 14 октября юбилей – 225-летие основания, а также с храмовым праздником Кишинева. Свой праздник Бендеры традиционно отмечают 8 октября, когда впервые город был упомянут в летописи. Ему исполнилось 609 лет.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (ливневые дожди и понижение температуры воздуха) праздничные мероприятия Бендеры были перенесены в полном объеме на следующие выходные 14-15 октября", — отметили в администрации города.

Храмовый праздник города Бендер был перенесен, однако Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз", который городская администрация пригласила представить спектакли ко Дню города, несмотря на непогоду, не отменил выступления.

Закрытие фестиваля Дух Огня в Ханты-Мансийске
© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
"Свидание с Россией" - Молдову ждет мировая премьера

На  сцене ДК им. Ткаченко он показал свои последние премьеры прошлого сезона — музыкальную сказку "Принц Аладдин" и комедию Николая Васильевича Гоголя "Женитьба". 

"У театра с городом Бендеры давние творческие связи. Каждый театральный сезон коллектив показывает в Бендерах 3-4 спектакля. Мы всегда стараемся удивить публику новыми постановками. И придерживались этой традиции и в этот раз", — рассказал корреспонденту Sputnik главный администратор театра "С улицы Роз" Николай Ага.

Спектакль театра С улицы РозГастроли театра "С улицы Роз": Балтия, Россия, Беларусь>>>

По его словам, в Бендерах всегда полный зал, местная публика любит театр "С улицы Роз" и всегда ждет в гости.

Программа празднования Дня города Бендеры распланирована на два дня и предусматривает различные мероприятия в разных районах города. Но основные события состоятся на Площади Освобождения. Здесь празднование начнется с 9 часов утра Парадом колясок и катанием на "Печке Емели".

Программа предполагает различные концерты для детей и взрослых, эстрадно-цирковые выступления, вокальный и танцевальный флэшмоб, фестиваль танцующих людей, молодежную дискотеку.

Турецкие инженеры оценивают состояние Бендерской крепости>>>

В течение дня на площади Освобождения будет разбит городской пикник по-бендерски "Торговая площадь". В рамках него пройдет выставка-продажа товаров народного потребления и продуктов питания местных товаропроизводителей, а также здесь будут угощать "Городским пирогом". Завершится День города праздничным фаер-шоу и фейерверком.

По теме

Бендерская крепость станет туристическим центром
Бендерская крепость – изуродуют или облагородят
Жители Бендер: стыдно, что фабрики простаивают, нет работы
Теги:
храмовый праздник, День города, Тирасполь, Бендеры
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Потерянная сила

    Подписанное в 2009 году "Центром Согласия" и "Единой Россией" соглашение о сотрудничестве потеряло силу, сообщил председатель правления "Согласия" Нил Ушаков

  • Сайт Youtube на мобильном приложении и компьютере, архивное фото
    Космонавты не в почете

    Почему литовские подростки все чаще мечтают стать блогерами и почему достаточно трудно получать хороший доход, работая только на рынке страны?

  • Церемония на проспекте Героев
    Афганский излом

    В эстонском городе Нарва открыли памятник солдатам, в разное время погибшим в ходе боевых действий в Афганистане.

  • Строительные краны, архивное фото
    Дом, который построил Минск

    Беларусь продолжает строительство домов в Венесуэле, хотя за услуги латиноамериканская страна должна республике более 100 миллионов долларов.

  • Город Телави
    Руки в гору!

    Вооруженный игрушечным пистолетом мужчина напал на офис оппозиционной партии «Европейская Грузия – движение за свободу».

  • Праздник молодого вина прошел на поляне Лыхнашта
    Истина в вине

    В Абхазии отметили праздник урожая, но на этот разе его провели немного раньше и окрестили иначе – праздником вина.

  • Военнослужащие Национальной Гвардии возложили к могиле венки от коллективов государственных органов.
    Последний путь

    В Кыргызстане простились с вице-премьером Темиром Джумакадыровым, который погиб в ДТП 7 октября вместе со своим помощником и водителем.

  • Реконструкция трассы, архивное фото
    Дорожный просвет

    Таджикистан занял первое место среди стран Центральной Азии по качеству дорог и семидесятое по данному показателю из 137 стран.

  • Люди во временном пункет размещения в г. Покров Владимирской области
    Компенсация ущерба

    Граждане Узбекистана, ставшие участниками ДТП во Владимирской области, получили компенсацию из средств компании «Российские железные дороги».

  • Постановщик и актеры спектакля Мистерия-Буфф
    «Мистерия-Буфф»

    Во Владикавказе состоится премьера спектакля «Мистерия-буфф», в котором сыграют непрофессиональные актеры.

  • Мэр Риги Нил Ушаков
    Потерянная сила

    Подписанное в 2009 году "Центром Согласия" и "Единой Россией" соглашение о сотрудничестве потеряло силу, сообщил председатель правления "Согласия" Нил Ушаков

  • Сайт Youtube на мобильном приложении и компьютере, архивное фото
    Космонавты не в почете

    Почему литовские подростки все чаще мечтают стать блогерами и почему достаточно трудно получать хороший доход, работая только на рынке страны?

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Севак Маргарян
Люди недели: полет на ковре мечты
Чемпионат по перетаскиванию спутниц в США
В США жен носят на руках в буквальном смысле слова
Как проводятся экзамены по вождению в странах мира
Экзамены по вождению — от страны к стране

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться