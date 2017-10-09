Почему Тирасполь, Кишинев и Бендеры отметят храм в одно время

Жители Тирасполя, Бендер и Кишинева отметят в этом году день города в одно время – на будущие выходные, однако некоторые мероприятия, которые были приурочены к храмовому празднику Бендер 8 октября, состоялись в запланированный срок

ТИРАСПОЛЬ, 9 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Празднование Дня города Бендеры в связи с непогодой перенесено на следующие выходные и совпадает на сей раз с Днем города Тирасполь, у которого в этом году 14 октября юбилей – 225-летие основания, а также с храмовым праздником Кишинева. Свой праздник Бендеры традиционно отмечают 8 октября, когда впервые город был упомянут в летописи. Ему исполнилось 609 лет.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями (ливневые дожди и понижение температуры воздуха) праздничные мероприятия Бендеры были перенесены в полном объеме на следующие выходные 14-15 октября", — отметили в администрации города.

Храмовый праздник города Бендер был перенесен, однако Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз", который городская администрация пригласила представить спектакли ко Дню города, несмотря на непогоду, не отменил выступления.

На сцене ДК им. Ткаченко он показал свои последние премьеры прошлого сезона — музыкальную сказку "Принц Аладдин" и комедию Николая Васильевича Гоголя "Женитьба".

"У театра с городом Бендеры давние творческие связи. Каждый театральный сезон коллектив показывает в Бендерах 3-4 спектакля. Мы всегда стараемся удивить публику новыми постановками. И придерживались этой традиции и в этот раз", — рассказал корреспонденту Sputnik главный администратор театра "С улицы Роз" Николай Ага.

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По его словам, в Бендерах всегда полный зал, местная публика любит театр "С улицы Роз" и всегда ждет в гости.

Программа празднования Дня города Бендеры распланирована на два дня и предусматривает различные мероприятия в разных районах города. Но основные события состоятся на Площади Освобождения. Здесь празднование начнется с 9 часов утра Парадом колясок и катанием на "Печке Емели".

Программа предполагает различные концерты для детей и взрослых, эстрадно-цирковые выступления, вокальный и танцевальный флэшмоб, фестиваль танцующих людей, молодежную дискотеку.

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В течение дня на площади Освобождения будет разбит городской пикник по-бендерски "Торговая площадь". В рамках него пройдет выставка-продажа товаров народного потребления и продуктов питания местных товаропроизводителей, а также здесь будут угощать "Городским пирогом". Завершится День города праздничным фаер-шоу и фейерверком.