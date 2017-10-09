Северная столица свидания Молдовы с Россией – кино для бельчан

Северная столица свидания Молдовы с Россией – какое кино и творческие встречи готовятся для бельчан, рассказал генпродюсер фестиваля Владимир Пирожок

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. В рамках пятого кинофестиваля "Свидание с Россией" многие кинокартины будут показаны в Бельцах. Там же состоится и встреча с гостями праздника — известными кинематографистами из России, сообщил корреспонденту Sputnik генеральный продюсер фестиваля Владимир Пирожок.

В среду, 11 октября, в читальном зале муниципальной библиотеки имени Е. Кошериу (ул. Достоевского, 32) состоится пресс-конференция с участием известных деятелей кино России — актёром, народным артистом России Евгением Герчаковым, заслуженной артисткой России Ниной Шацкой, актрисой Анной Комкиной, прозаиком Игорем Михайловым и другими гостями. Начало в 11.00.

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Ровно в полдень в кинотеатре "Патрия" пройдёт сеанс детской мультипликации. Маленьким бельчанам покажут новинки российской анимации.

С 15.00 в читальной зале городской библиотеки будет проходить творческая встреча с актёром театра и кино Евгением Герчаковым.

В 18.00 в кинотеатре запланировано торжественное открытие кинофестиваля "Свидание с Россией. Свидание с Москвой". Затем — концерт актрисы, исполнительницы романсов и джаза Нины Шацкой.

Завершится первый день фестиваля российского кино в Бельцах показом художественного фильма "Время первых".

Второй день фестиваля стартует в полдень 12 октября с показа документального фильма "Вселенная маэстро" — о композиторе, народном артисте Молдовы Евгении Доге. Фильм будет транслироваться в кинотеатре "Патрия".

С 14.00 до 15.00 в "Патрии" вновь ждут маленьких посетителей на показе российских мультфильмов.

В это же время в читальном зале библиотеки Е. Кошериу состоится творческая встреча с критиком, прозаиком, лауреатом литературной премии им. В. Катаева Игорем Михайловым.

В 15.00 в бельцком кинотеатре покажут документальный фильм "Сёстры. Крестовоздвиженская община". Фильм посвящён общине сестёр милосердия, созданной во время Крымской войны 1853-1856 годов.

В 17.00 зрители смогут посмотреть российскую комедию "Бабушка лёгкого поведения", рассказывающую о приключениях нечистого на руку мастера перевоплощения. В ролях Александр Ревва, Глюкоза, Филипп Киркоров, Евгений Герчаков, Марина Федункив и другие.

Завершится кинофестиваль премьерой исторической драмы "Герой", где главную роль исполнил певец Дима Билан. Начало в 19.00.

Международный кинофестиваль "Свидание с Россией" проходит в Молдове пятый год. В этом году он пройдет в республике с 10 по 13 октября. Показы состоятся в Кишиневе, Бельцах, Комрате, Кагуле и Твардице. Церемония открытия фестиваля пройдет 10 октября в Кишиневе, во Дворце республики.

Фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы, департамента внешнеэкономических связей и международных связей города Москвы, Посольства России в Молдове и Фонда "Русский Мир". Генеральный продюсер фестиваля — Владимир Пирожок.

В Кишиневе фестиваль проходит в рамках Первой международной промышленной выставки "Экспо Россия-Молдова 2017".

Международным информационным партнером выставки и кинофестиваля выступает информационное агентство и радио Sputnik Молдова.