Старинный Тирасполь - в наглядных экспонатах

ТИРАСПОЛЬ, 11 окт — Sputnik, Ирина Ляхова. В Тираспольском объединенном музее открылась выставка под названием "Предметы старины былой", на которой около 100 экспонатов демонстрируют Тирасполь конца XVIII — начала XX веков — городскую среду, образ жизни горожан, все то, что стало наглядным воспоминанием прошлых лет. Экспозиция приурочена к 225-летию со дня основания города.

"Мы попытались, исходя из наших коллекций, собрать наиболее выразительные экспонаты в надежде создать мозаичный образ давно ушедшего времени. Зримых свидетельств ушедшего много — это пожелтевшие от времени фотографии, на которых запечатлены жители Тирасполя, это виды старых улиц и переулков", — отметила старший научный сотрудник Отдела истории музея Влада Кийко.

© Sputnik / IRINA LEAHOVA Предметы старины былой

Основу экспозиции составляют подлинные музейные экспонаты. Это в том числе предметы быта, вышедшие из обихода, — патефон, самовар, телефон, часы, монеты, картины с видом города.

"Ощущению того, что нас окунули в эпоху, очень помогли снимки начала XX века. Фотография тогда плотно и широко входила в жизнь тираспольчан, и все почтовые открытки изготавливались фотометодом. Благодаря этому есть очень хорошие изображения разных видов Тирасполя", — рассказала директор Тираспольского объединенного музея Алла Мельничук.

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© Sputnik / IRINA LEAHOVA Предметы старины былой

Самый старинный экспонат — богослужебная книга, в которую вошли два сочинения монаха Никона Черногорца. Он жил во второй половине XI века, написал два труда о правилах поведения монахов и о христианской церкви. Оба были напечатаны в одном издании в типографии Почаевской лавры в 1795 году. В экспозиции представлена одна из книг первого печатного образца.

© Sputnik / IRINA LEAHOVA Предметы старины былой

По словам директора, все предметы, представленные на экспозиции, собирались по-разному.

"Иногда по чердакам, иногда по сараям. Иногда кто-то приходил и приносил. Посмотрели, что в живых уже нет хозяев, жалко выбросить, а остались старые книги, фотографии, учебники. Так эти предметы и попадают к нам", — пояснила Мельничук.

Выставка "Предметы старины былой" будет экспонироваться в течение всего месяца.