В центре Кишинева устанавливают новый памятник

В центре Кишинева, на пешеходной улице, ставят новый памятник - правда, кому он посвящен, пока неизвестно, но фотографии в Сети уже появились

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Кто-то решил к Храму Кишинева порадовать город новой скульптурной композицией.

Информацию об этом вместе с фотографиями разместил в соцсетях житель Кишинева под сетевым ником Andrew Gau.

© Facebook / Andrew Gau Фотографии нового памятника в Кишиневе

Судя по фото, скульптур — две, мужская и женская. И ставят их, по-видимому, на пешеходной улице Евгения Доги близко к перекрестку с улицей Колумна.

Что ж, наступит суббота, Храм Кишинева, и жители города смогут полюбоваться новым памятником, а главное, узнать, кому или чему он посвящен.