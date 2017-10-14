Фотофакт: скальный монастырь в Цыпово более 100 лет назад

Фотофакт: монастырь в Цыпово более 100 лет назад - раритетнейший снимок

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Перед вами фотография 1884 года, опубликованная в интернете Ионом Штефэницэ, директором Национального агентства по инспектированию и реставрации памятников.

На снимке изображен скальный монастырь в селе Цыпово.

Те, кто побывал в этих местах сегодня, могут утверждать, что по сути мало что изменилось, хотя на старинной фотографии фасад скальной обители выглядел куда как аккуратнее.

© Photo: Игорь Взоров Цыповo в кино и на любительском видео – лучшее

Цыпово — это название села, православного монастыря и заповедной ландшафтной зоны в Резинском районе Молдовы, на правом берегу Днестра.

Успенский монастырь в Цыпово — один из самых больших скальных монастырей в Юго-Восточной Европе. Согласно архивным документам, монастырь был основан в VI веке. По легенде, здесь венчался господарь Молдовы Штефан Великий со своей первой женой Марушкой, очевидно, дочерью местного боярина. В начале советского периода монастырь был закрыт. В 1974 году руины скального монастыря были взяты под охрану государства. В 1994 году здесь возобновили церковные богослужения. Монастырь открыт для посещений ежедневно. На сегодняшний день здесь сохранилось 18 достаточно просторных келий, расположенных в три уровня на отвесном утесе. В 2012 году была проведена реставрация монастыря.

История Цыпово окружена множеством сказочных преданий, мистических легенд. Одна из них гласит, что именно здесь спускался в царство теней Офрей за своей Эвридикой. В Молдове принято считать, что в Цыпово нашел свой последний приют ссыльный древнеримский поэт Овидий.

Очевидцы говорят о многоголосом мужском хоре, слышимом по ночам из-под земли, и о стенах древнего города, видимых здесь в тумане.

Легенды повествуют о чудо-воинах в звериных шкурах, появлявшихся из скал монастыря. Двое-трое воинов могли обратить в бегство целое вражеское войско.

Недалеко от села находится ущелье заповедника, где в IV-III вв. до н. э. была земляная крепость древних гетов. Ее башни на мысе сохранились до наших дней. По легенде, здесь в ту эпоху был и храм верховного гето-дакийского бога Замолксиса.

Цыпово с 1980-х годов считается местом скопления "паранормальных энергий" и уже долгие годы является местом паломничества людей, заинтересованных в экстрасенсорике, "трансцедентальных дисциплинах" и т.д.