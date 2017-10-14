Участницы из Молдовы покоряют шоу "Ты супер! Танцы"

В 20.00 смотрите онлайн на сайте Sputnik Молдова выступление участниц из нашей страны на конкурсе "Ты супер! Танцы"

КИШИНЕВ, 14 окт — Sputnik. Очередной выпуск шоу "Ты супер! Танцы" выйдет в эфир в субботу вечером. Именно сегодня зрители смогут посмотреть выступление представительниц Молдовы.

Эфир можно посмотреть на телеканале НТВ. Sputnik Молдова начнет онлайн-трансляцию на сайте в 20.00.

"Ты супер! Танцы" — масштабный проект телеканала НТВ и Международного информационного агентства и радио Sputnik. Проект инициирован по просьбе телезрителей, которым пришлось по душе международное вокальное шоу "Ты супер!".

Конкурс "Ты супер! Танцы" — отличный шанс для детей, оставшихся без попечения родителей, показать свои таланты перед миллионами телезрителей, возможность поработать с лучшими хореографами, получить незабываемые впечатления от участия в шоу международного уровня. Участники проекта смогут завести новых друзей из разных стран мира, познакомиться со своими кумирами, а также получить многочисленные подарки, в случае, если они займут призовые места, победители получат специальные призы.

Молдову на конкурсе представляют воспитанницы детского дома семейного типа МУ ОНО города Бендеры Татьяна Унтилова, Ольга Шумейко и Эмилия Данич. Также прошел отбор и 16-летний Ливиу Антир из Кишинева.