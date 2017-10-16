Фотофакт: знаменитое пушкинское село Бессарабии 100 лет назад - здесь проходил поэт, когда искал свою Земфиру

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik. Перед вами — фотография начала ХХ века, на которой изображена панорама села Варзарешты Ниспоренского района.

Это фото выложил в Сеть Ион Штефэницэ, директор Национального агентства по инспектированию и реставрации памятников.

© Sputnik/ Сергей Пятаков Как Пушкин гонялся за Земфирой по всей Бессарабии

Судя по снимку, когда он делался, скорее всего, мало что здесь изменилось с той поры, как в этих местах в годы южной ссылки побывал Александр Сергеевич Пушкин.

Варзарешты расположены в 70 километрах от Кишинёва неподалеку от Варзарештского монастыря, ныне это Женский монастырь во имя святого великомученика Димитрия Русской православной церкви. Монастырь этот был основан в 1430 году и назван в честь боярина Раду Вэрзару.

В XVIII-XIX веках село Варзарешты принадлежало боярскому роду греко-итальянского происхождения Ралли. В 1821 году, когда село перешло к сыну Замфиракия Ралли Григорию, в нём насчитывалось 57 дворов. Именно этот период (1820-1823 гг.) в селе неоднократно бывал поэт Пушкин, посещая табор цыган, остановившийся на окраине.

Через это село Пушкин проезжал в поисках сбежавшей от него цыганки Земфиры, в которую он был влюблен. Ища свою зазнобу, поэт исходил не только Варзарешты, но и другие близлежащие села — Юрчены, Бурсук, Волканешты. Теперь все они — часть единого туристического маршрута по пушкинским местам Молдовы.