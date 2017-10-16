День вина в Молдове: как туристов отпугнул дождь

КИШИНЕВ, 16 окт – Sputnik. Из-за непогоды количество туристов, посетивших День вина в Молдове, оказалось меньше. Об этом в понедельник заявил директор Национального бюро винограда и вина Георгий Арпентин.

Праздничные мероприятий прошли на центральной площади столицы и в винодельнях 7-8 октября. Во второй день на столицу обрушился ливень.

"Очень сложно точно оценивать цифры, но в этом году туристов было немного меньше. Это связано с погодными условиями. В первый день на праздник пришли около 90% от общего числа гостей", — сказал Арпентин.

В свою очередь, министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василе Бытка заявил, что количество посетителей в течение двух дней составило порядка 100 тысяч человек.

Как уточнил министр, согласно данным Погранполиции, 6-8 октября в страну въехали 44,5 туристов, в том числе из США, Румынии, Украины, России, Китая, Японии, Турции, Франции, Германии, Италии, Польши, Словакии, Великобритании, Чехии и Латвии.

Были, по его словам, и участвовавшие в мероприятиях в различных городах официальные делегации из Японии, Франции, Польши и Латвии.

На празднике представили 100 сортов вин как этого года, так и прошлого. В винодельнях туристам раздали 58 тысяч бутылок, а на площади Великого национального собрания — 48 тысяч бутылок вина.

Бюджет праздника составил 2,7 миллиона леев.