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Студенты Тульского государственного педагогического университета и Рязанского государственного университета

Студенты из России едут в Молдову нести живое русское слово

© Sputnik/ Николай Костыркин
Культура
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Студенты из России едут в Молдову нести живое русское слово - первыми стали будущие филологи из Тульского педуниверситета

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik, Николай Костыркин. Новоаненский русский лицей имени Александра Пушкина стал частью российского культурно-образовательного проекта.

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© Sputnik/ Николай Костыркин
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Песни и викторина

Речь идет о волонтерском проекте "С русским словом вокруг света", инициированным Тульским государственным педагогическим университетом имени Льва Толстого. Проект осуществляется на основе гранта предоставленного министерством образовании и науки России в рамках федеральной программы на 2016-2020 годы.

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Преподаватели Тульского педуниверситета, декан факультета русской филологии Надежда Гаврилина, завкафедрой русского языка и литературы Евгения Райлхина и профессор кафедры русского языка и литературы Дмитрий Романов вместе со студентами Тульского педуниверситета Дарьей Савчук, Анатолием и Николаем Хреновыми и студенткой Рязанского университета Аленой Чаплыгиной посетили лицей Пушкина в Новых Аненах аккурат 19 октября — в День Царскосельского лицея.

  • Студенты Тульского государственного педагогического университета и Рязанского государственного университета
    Студенты Тульского государственного педагогического университета и Рязанского государственного университета
    © Sputnik/ Николай Костыркин
  • Директор новоаненского лицея имени Пушкина Раиса Тихолаз и координатор культурно-образовательных проектов РЦНК Виктор Костецкий
    Директор новоаненского лицея имени Пушкина Раиса Тихолаз и координатор культурно-образовательных проектов РЦНК Виктор Костецкий
    © Sputnik/ Николай Костыркин
  • Студенты Тульского педуниверситета Анатолий и Николай Хреновы
    Студенты Тульского педуниверситета Анатолий и Николай Хреновы
    © Sputnik/ Николай Костыркин
  • Гости из России и учащиеся лицея имени Пушкина в Новых Аненах
    Гости из России и учащиеся лицея имени Пушкина в Новых Аненах
    © Sputnik/ Николай Костыркин
  • Педагоги и учащиеся лицея имени Пушкина в Новых Аненах и студенты и преподаватели из Тулы и Рязани
    Педагоги и учащиеся лицея имени Пушкина в Новых Аненах и студенты и преподаватели из Тулы и Рязани
    © Sputnik/ Николай Костыркин
  • Педагоги из России Надежда Гаврилина, Евгения Райхлина и Дмитрий Романов
    Педагоги из России Надежда Гаврилина, Евгения Райхлина и Дмитрий Романов
    © Sputnik/ Николай Костыркин
  • Учащиеся лицея имени Пушкина в Новых Аненах
    Учащиеся лицея имени Пушкина в Новых Аненах
    © Sputnik/ Николай Костыркин
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© Sputnik/ Николай Костыркин
Студенты Тульского государственного педагогического университета и Рязанского государственного университета

В этот день 10-классники давали торжественную клятву лицеиста. А после основных мероприятий гости из России исполнили вместе с учащимися школы несколько всем известных песен, а также провели со всеми желающими викторину, посвященную истории, культуре и традициям русского народа.

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© Photo: mirnov.ru
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Грибы с глазами и старшинство Тулы

Интересен был и рассказ студентов об их родных городах. Например, знали ли вы, почему в Рязани есть поговорка о грибах с глазами? Оказывается, в древние времена, когда Рязань была на самой границе со Степью, местные жители договорились не собирать грибы в приграничных лесах. Но часто они наведывались туда, чтобы посмотреть, не потоптаны ли они, не сорваны ли. А, если так и происходило, значит, вражеские лазутчики неподалеку. Значит, жди беды.

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А Тула, кстати, на целый год старше Москвы, чем туляки очень гордятся. Знаменитые же тульские пряники — угощение, как многие знают, особенное. Секрет их изготовления хранится в строжайшем секрете. А у каждой фабрики, пекущей тульские пряники, есть свои "полутона" в рецептах.

Русское слово без границ

Все гости из России, приехавшие в Новые Анены, — впервые в Молдове. На протяжении своего визита они побывали в Оргееве, в русскоязычном лицее имени Михаила Ломоносова, а также в русской школе села Баурчи Чадыр-Лунгского района. Везде они представляли свой культурно-образовательный проект, автор которого — Дмитрий Романов.

"Этот проект универсален, он рассчитан на любую аудиторию любой страны. Его цель — приобщить к живому русскому слову", — отметил Романов.

По словам его коллеги, Надежды Гаврилиной, молодые люди из Молдовы часто выбирают для учебы Тульский педуниверситет и после его окончания чаще всего остаются в России.

Дмитрий Коев
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Среди учащихся новоаненского лицея также было немало благодарных слушателей и участников викторины.

А сопровождавший делегацию из России Виктор Костецкий, руководитель культурно-образовательных проектов Российского центра науки и культуры в Молдове, подарил лицею новую энциклопедию по истории России.

В этом учебном заведении преподают 52 педагога, из них один с высшей дидактической степенью, девять — с первой и 35 — со второй. В лицее имени Пушкина — 601 учащийся — 24 класса. Многие из них участвуют в олимпиадах и конкурсах районного и республиканского значения, организуют мероприятия на Масленицу, Рождество, Новый год и другие традиционные праздники. И, конечно же, все они чтят пушкинские традиции, девиз которых — из строк поэта: "Друзья мои, прекрасен наш союз, он, как душа, неразделим и вечен".

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Теги:
викторина, лицей, проект, школа, Рязань, Тула, Новые Анены, Молдова, Россия
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