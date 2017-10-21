Кишиневец покорил жюри Х-Фактор Румыния песней собственного сочинения

КИШИНЕВ, 21 окт — Sputnik. Двадцатидвухлетний кишиневец Лилиан Добындэ, который сейчас работате в Лондоне официантом, сумел успешно пройти в следующий этап румынского телевизионного шоу Х-Фактор, исполнив песню собственного сочинения "În drumul meu" (На моем пути).

"Пришел в этому году на седьмой сезон Х-Фактор, потому что мне нравится число "7". Оно счастливое для меня, возможно, так поменяется моя жизнь. Предпочитаю не грустить, а мыслить позитивно, тогда в один прекрасный день добьюсь того, чего желаю", — признался Добындэ.

Выступление кишиневца заставило всех членов жюри сказать ему "Да".

"Понятно, что на тебя повлияло творчество Carla’s Dreams, но мне понравилось, что ты исполнил свою песню, хотя голос, который у тебя есть, позволяет тебе спеть любую модную мелодию на английском языке. Ты тот участник, который заслуживает наше внимание", — сказал один из членов Жюри Штефан Бэникэ.