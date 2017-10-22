На этом празднике русского языка Пушкин незримо присутствовал рядом

Пушкин заставил образованную Россию посмотреть на русский язык другими глазами. Он, как "магический кристалл", завораживает красотой и притягивает к себе уже не одно поколение

Нина Лунгу, учитель-русист высшей дидактической степени

В лицее "Ginta Latină" прошёл праздник русского языка — Пушкинская декада, посвящённая 197-й годовщине приезда Александра Сергеевича в Кишинёв.

Имя великого поэта и русский язык неразрывно связаны между собой. В пушкинской России в чести был больше французский язык, чем русский. Именно Пушкин заставил образованную Россию посмотреть на русский язык другими глазами, увидеть его красоту, почувствовать мелодию, познать глубину. И самое главное — гордиться им.

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Не только "тунгус и друг степей калмык" изучают русский, но и мы, молдаване, благодарны великому поэту за эту возможность. Ведь Пушкин провел в Бессарабии три года, его слово звучало на просторах нашего края. И мне захотелось именно с ним поговорить о том, насколько сейчас, в XXI веке, важно изучать русский язык.

Я бы пригласила его в наш лицей, где учится "племя младое, незнакомое". Наши ученики рассказали бы Александру Сергеевичу, что они учат русский язык весело и зажигательно. Ребята любят волшебные сказки Пушкина, посещают кружок "Мы говорим по-русски", узнают о русской культуре, о традициях и об обычаях, поют русские песни и даже научились танцевать русскую кадриль.

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Каждый год старшеклассники под руководством учителей-русистов Нины Моисеевны Жук, директора лицея, доктора педагогики Светланы Георгиевны Лука и автора этих строк проводят пушкинские декады русского языка. Огромное счастье, что наш предмет дает возможность воспитывать человека. Известный молдавский композитор Евгений Дога, произведения которого любят в России и во всем мире, говорит: "Знание русского языка открывает перед нами широкие просторы мирового океана, имя которому — человеческая культура".

При изучении русского языка чрезвычайно важны мотивационные факторы. Для нас это Пушкинская декада. На несколько дней лицей превращается в кладезь талантов. Каждый может показать, на что способен в пении, танцах, декламации, в оформлении творческих работ, в разработке проектов и т.д. Ученики провели научно-практическую конференцию "Дому-музея Пушкина — 70 лет".

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Просмотрели документальный фильм "Пушкин в Бессарабии".На закрытии декады мы всегда стараемся порадовать ребят каким-нибудь сюрпризом. В нынешнем году такой приятной неожиданностью стала поездка в Долну, в музей-усадьбу Ралли. "Долна, Долна, как раздольно имя чудное твоё"… Старинное село, затерявшееся среди Кодр, давно стало неотъемлемой частью пушкинского пространства. Филиал Дома-музея А.С.Пушкина — островок культуры и настоящей духовности, историческая жемчужина нашей Молдовы.

Мы приехали туда отдать дань памяти великому Пушкину. Гид познакомил нас с бытом усадьбы XIX века и уникальными экспонатами. В музее любовно восстановлена атмосфера жизни семейства Ралли, в имении которых Пушкин побывал в июле-августе 1821 года.

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Ребятам особенно понравился зал, посвященный поэме "Цыганы". Пушкин и Ралли посетили цыганский табор, где познакомились с дочерью булибаши — Земфирой. Поэт, увлекшись девушкой, оставляет дом Ралли и странствует с "вольным племенем". Земфира тайком покидает табор и бежит в Варзарешты. Пушкин едет за ней, но там её не находит. Друзья возвращаются в Кишинев… За кратким описанием реальных событий — масса ярких впечатлений и эмоций, пережитых двадцатидвухлетним стихотворцем и отразившихся в поэме.

Встречал я посреди степей

Над рубежами древних станов

Телеги мирные цыганов,

Смиренной вольности детей.

За их ленивыми толпами

В пустынях часто я бродил,

Простую пищу их делил

И засыпал пред их огнями.

Но главным событием праздника стали стихи молдавских и русских поэтов, посвященные Долне, которые с большим чувством читали наши ученики. И, конечно же, никого не оставило равнодушным театрализованное представление. Ученик VII "В" класса Ион Герб в образе Александра Сергеевича читал стихотворение Ю. Павлова "Пушкин в Кишиневе", а ученица Диана Секриеру в образе юной озорной цыганской девушки декламировала стихотворение Ю. Баржанского "Земфира".

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На этом празднике русского языка Пушкин незримо присутствовал рядом. Он словно наблюдал за молдавскими лицеистами XXI века, которые берегут его наследие. Спасибо, Александр Сергеевич, за бесценный клад, оставленный потомкам. Этот драгоценный источник — великий русский язык. Он, как "магический кристалл", завораживает красотой и притягивает к себе уже не одно поколение, живущее в стране, которую русский гений назвал "священной для души поэта".

Оригинал публикации — газета "Русское слово".