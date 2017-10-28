Какие пророчества Нострадамуса для Молдовы сбылись в 2017 году

Нострадамус писал в своих книгах, что Европу накроет климатический кризис – это, собственно, мы и увидели в апреле, когда страну аномально засыпало снегом

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Известно, что знаменитый французский средневековый астролог, врач, ученый и предсказатель Мишель де Нотрдам публиковал свои предсказания в книге под названием "Пророчества Мишеля Нострадамуса".

Все предсказания были написаны в форме рифмованных четверостиший (катренов) и сгруппированы по сотням (центуриям).

Свои пророчества Нострадамус тщательно зашифровал и записал на смеси четырех языков — латинского, старофранцузского, итальянского и греческого.

В катренах есть предсказания и на год нынешний.

В 2017 году Нострадамус предсказал, что мировая элита станет использовать климатическое оружие, Европу ожидает резкое похолодание.

Действительно, аномальная погода была зарегистрирована в Молдове в апреле этого года.

© Sputnik / EVGHENII PANASENCO Неужели апрельский снег в Молдове - это продукт климатического оружия

Однако, как отмечают синоптики, апрельский снегопад – это не итоги испытания климатического оружия. По крайней мере, никто и нигде об этом официально не объявлял, а догадки некоторых экспертов – это всего лишь догадки…

Но нечто подобное было в советской Молдавии в 1952 году. Тогда снег выпал не 20 апреля, как в этом году, а… 20 мая! Поздно снег сошёл и в 1972 году, тогда это произошло 15-27 апреля 1972 года.

О чем еще писал Нострадамус

Нострадамус писал в своих книгах, что во Франции и Германии произойдет смена лидеров.

Во Франции так и произошло — там новый президент Эммануэль Макрон. Мог ли пророк эпохи Возрождения знать, что как раз в 2017 году произойдут выборы главного резидента Елисейского дворца? Вряд ли.

Кроме этого, согласно предсказаниям Нострадамуса, Франция столкнется с недостатком водных ресурсов.

Есть вероятность, что водоемы страны подвергнутся загрязнению, а население долгое время будет ограничено в питьевой воде.

Но, судя по тому, что весь мир стремительно скатывается к экологической катастрофе, вероятность природного коллапса следует рассматривать не только на Старом континенте, но и по всей Земле, считают эксперты.