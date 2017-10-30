Минкультуры издало книги русских авторов Молдовы - свет увидело семь изданий, как персональных, так и сборных

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik, Николай Костыркин. Министерство культуры, образования и науки издало в 2027 году семь книг с произведениями литераторов Молдовы, пишущих на русском языке, сообщила корреспонденту Sputnik председатель Ассоциации русских писателей страны Олеся Рудягина.

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Авторы, о которых идет речь, — это Татьяна Орлова-Волошина, Наталья Родина, Сергей Пагын, Александра Юнко и другие.

Эхо Чернобыля

Также свет увидел "Чернобыльский репортаж" — альбом председателя Товарищества русских художников Молдовы М-АРТ Сергея Сулина, участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

"Эта книга готовилась к 30-летию катастрофы на Чернобыле. Ног вышла год спустя, в 2017-м, в 30-летие моего "Чернобыля", так как я участвовал в ликвидации последствий аварии не в 86-м, а в 87-м году", — рассказал Сулин.

По его словам, в альбом вошли фотографии, которые Сулин делал, так сказать, нелегально (существовал запрет на съемку места аварии — ред.), а также художественные работы, созданные в последующие годы.

"Рад, что ежегодные выставки моих работ о Чернобыле помогают участникам ликвидации аварии выходить на представителей властных структур, общаться с ними, рассказывать о своих нуждах и получать помощь", — признался Сулин.

Лучшие из русских писателей Молдовы

Презентация "Чернобыльского репортажа" состоялась в Кишиневе, в Национальной библиотеке имени Василе Александри, в рамках представления всех книг русских авторов, изданных в этом году при поддержке Минкультуры, образования и науки.

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В числе представленных работ — антология русской поэзии Молдовы, в которую вошло 33 автора.

"Литературным редактором издания выступила писатель и журналист Александра Юнко, материалы подбирал поэт Сергей Пагын. Книга состоит из трех разделов. Первый посвящен, так сказать, старейшинам, аксакалам русской литературы Молдовы. Второй раздел — это современные, уже сформировавшиеся авторы, третий — молодые таланты, лауреаты конкурса "Взлетная полоса" и конкурса, организованного Посольством России в Молдове", — рассказала Олеся Рудягина.

По словам поэта Натальи Родиной, помощь государства в издании произведений русских авторов — это демонстрация признания их творчества и значимости в культурной жизни страны.

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"Русская литература Молдовы состоит из конкретных имен. Это люди, которые постоянно творят новые произведения и представляют с ними нашу страну за рубежом", — сказала Родина.

Презентация книг русских писателей Молдовы © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Презентация книг русских писателей Молдовы © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Презентация книг русских писателей Молдовы © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Презентация книг русских писателей Молдовы © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Презентация книг русских писателей Молдовы © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Презентация книг русских писателей Молдовы © Sputnik / MIROSLAV ROTARI

Презентация книг русских писателей Молдовы © Sputnik / MIROSLAV ROTARI 1 / 7 © Sputnik / MIROSLAV ROTARI Презентация книг русских писателей Молдовы

Кишинев в наших сердцах

Еще одним сюрпризом для русской и русскоязычной общественности Молдовы стал выход плода совместной работы Ассоциации русских писателей, Товарищества русских художников М-АРТ и муниципальной библиотеки имени Михаила Ломоносова. Речь идет о книге стихов "Под пряным солнцем Кишинева", — это строчка из произведения Игоря Северянина, — куда вошли стихотворения, посвященные столице Молдовы, написанные как жителями города, так и приезжими авторами, побывавшими здесь.

"В эту книгу вошла лишь третья часть собранных нами стихотворений. Поэтому будет продолжение — мы очень на это надеемся", — рассказала Рудягина.

Она подчеркнула, что без решения министра культуры, образования и науки Моники Бабук этих книг не было бы. Ведь до сих пор русских авторов Молдовы издавали зарубежные культурно-образовательные структуры и местные частные организации. А часто книги выходили за счет самих авторов.

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К сожалению, бюджет этого проекта был крайне ограничен. Издания, о которых пошла речь в этом тексте, насчитывают лишь по 100-150 экземпляров каждое. Но читатели надеются, что эти книги очень скоро переживут доиздания, чтобы попасть в руки каждому из тех, кто хочет читать все новые и новые произведения русских авторов Молдовы.