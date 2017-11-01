Группе "Батя & Эхо Афгана" – 30 лет

Николай Костыркин, Sputnik Молдова

Группа Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова "Батя & Эхо Афгана" отметила свое 30-летие. Правда, празднование столь солидной даты прошло не на большой площадке крупного города, а, так сказать, "камерно", в доме культуры села Цауль Дондюшанского района.

Как отпраздновали

Но эта некая семейность торжества приобрела немалый размах. Потому что семья этого музыкального коллектива — все воины-интернационалисты нашей страны, те, чья афганская "командировка" стала не только их личной памятью, но и героической страницей истории народа Молдовы и народов всех стран бывшего Советского Союза.

© Photo: Михаил Мокан Оркестр войск карабинеров

Руководитель группы "Батя & Эхо Афгана", председатель Союза ветеранов войны в Афганистане Дондюшанского района Ион Цуркану тщательно подготовился к юбилею группы, разработал отличный сценарий мероприятия, в рамках которого состоялись выступления духового оркестра войск карабинеров МВД РМ, бойцов отряда спецназа "Fulger", обширная музыкальная программа на красиво обставленной сцене.

© Photo: Михаил Мокан Показательное выступление бойцов спецназа Fulger

Ну и, конечно же, в исполнении музыкантов коллектива звучали песни, рожденные в Афганистане и после пребывания в этой далекой стране.

Кто и чем наградил

Поздравить свою любимую группу приехали с подарками руководители "афганских" организаций всех районов Молдовы. Каждому из них выпала возможность выразить свою благодарность группе за воплощение в музыке общей памяти ветеранов Афгана.

© Photo: Михаил Мокан Председатель СВВА сектора Центр, Кишинев, Михаил Карп (в центре)

От имени всего Союза ветеранов войны в Афганистане Республики Молдова выступил его председатель Михаил Мокан. Он отметил, что в Молдове не осталось ни одного населенного пункта, куда не приехала бы со своими песнями группа "Батя & Эхо Афгана".

"Они также принимали участие в открытии мемориальных досок, памятников, спортивных турниров и во многих других мероприятиях, связанных с памятными датами войны в Афганистане. Нашу группу очень хорошо знают и принимают за пределами Молдовы на Украине, в Беларуси, России. Везде, куда бы они не приезжали, обязательно завоевывают сердца и души зрителей и, конечно же, призовые места, если речь идет о конкурсах", — отметил Мокан.

Он наградил бронзовой медалью "За Заслуги" III степени членов группы "Батя & Эхо Афгана", а руководителя коллектива, Иона Цуркану, — высшее наградой СВВА РМ — Ветеранским Крестом "За Заслуги".

© Photo: Михаил Мокан Ветеранский Крест "За заслуги"

А заместитель начальника генерального штаба Национальной армии, командующий сухопутными войсками Михаил Буклиш от имени министра обороны вручил группе "Батя & Эхо Афгана" памятный диплом.

На юбилей группы "Батя & Эхо Афгана" приехала группа "Саланг" из белорусского города Жодино, — руководитель коллектива — Александр Ганцевич, — а также председатель районной организации Белорусского союза ветеранов Афганистана из города Лоевска Хачик Мирзикян.

Чем знаменита группа "Батя & Эхо Афгана"

Кишиневский автор-исполнитель Тимур Пантелеев как-то сочинил песню про таких, как участники группы "Батя & Эхо Афгана". И назвал ее "Звезды малых городов". Эта песня о тех, кто по тем или иным причинам не попал, как сегодня модно говорить, в тренд, но делает свое важное для многих дело — несет то искусство, те стихи и ту музыку, которая, как воздух, нужна людям.

Коллективное фото ветеранов-афганцев - гостей юбилейного торжества группы "Батя & Эхо Афгана" © Photo: Михаил Мокан, личный архив

Юбилейный концерт группы "Батя & Эхо Афгана" © Photo: Михаил Мокан

Группа "Батя & Эхо Афгана" © Photo: Михаил Мокан

Зрители юбилейного концерта группы "Батя & Эхо Афгана"

Михаил Мокан награждает Иона Цуркану © Photo: Михаил Мокан, личный архив

Председатель СВВА РМ Михаил Мокан, руководитель группы "Батя & Эхо Афгана" Ион Цуркану и член президиума СВВА РМ Петр Лаю © Photo: Михаил Мокан 1 / 6 © Photo: Михаил Мокан, личный архив Коллективное фото ветеранов-афганцев - гостей юбилейного торжества группы "Батя & Эхо Афгана"

"Часто с 2000 года ездим на Украину, там нас в целом очень хорошо принимают. Пять раз выступали в Витебске, украинском Орджоникидзе на различных конкурсах, в том числе и на фестивале "Афганистан болит в душе моей" (Витебск). Неоднократно становились дипломантами этих музыкальных состязаний. Нас очень хорошо принимают в Виннице, Днепропетровске. Бывали и в Крыму — в Алуште, давали концерт на 22 июня. Часто выступаем в санаториях. Нет большого или малого зрителя. Зритель, он всегда зритель. Недавно вернулись из Нижнего Новгорода, где проходил крупный фестиваль", — рассказал Ион Цуркану.

Что касается Молдовы, то коллектив дает благотворительные концерты в районах. Но концертами деятельность группы не ограничивается. Первым шагом в рамках акции по увековечиванию памяти о воинах-интернационалистах — установление в селе Скаяны достойного надгробного памятника Валерию Русановскому, погибшему в Афганистане в 1983 году, за несколько месяцев до своего 20-летия. На могиле погибшего в Афганистане воина-интернационалиста Александра Задорожняка в городе Липканы Бричанского района также был установлен памятник, который заказали на средства, собранные группой со своих концертов.

Музыканты проводят уроки мужества в городских и сельских школах, участвуют в организации поездок на мемориалы, в частности в комплекс "Шерпенский плацдарм".