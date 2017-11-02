В Кишиневе при одном из храмов появится новый музей воинской славы

В Кишиневе появится новый музей воинской славы, он будет открыт при православном храме

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Новый музей воинской славы появится в Кишиневе при православном храме Святого Владимира (Русской православной церкви), сообщил настоятель храма отец Александр.

"Надеемся, что через несколько месяцев состоится открытие, которому, насколько нам известно, будет способствовать президент Игорь Додон", — отметил отец Александр.

На данный момент в помещениях храма собирают экспонаты преимущественно времен Великой Отечественной войны.

Речь, в частности, идет о предметах, найденных поисковыми организациями — Русским историко-патриотическим клубом и отрядом "Август".

Это фрагменты орудий и снарядов, личные вещи бойцов Красной Армии и т.д.

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Среди экспонатов будущего музея — боевые и памятные награды, портреты героев Великой Отечественной войны и т.д.

Сам отец Александр принимает участие в поисковых работах и служит панихиду во время торжественных церемоний перезахоронения останков красноармейцев на мемориале "Шерпенский плацдарм" в Новоаненском районе и мемориале воинской славы "Вечность" в Кишиневе.