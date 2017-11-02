Клип об исторической улице Кишинева оценили в Одессе на конкурсе имени герцога де Ришелье

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. Музыкант и исполнитель из Кишинева Владимир Чигрин получил Диплом лауреата международного творческого конкурса "Алмазный Дюк" (Одесса) в номинации "Искусство кино. Клипмейкерство" за участие в создании клипа на песню "Иринопольский блюз".

Композиция посвящена одной из старейших улиц Кишинева.

Песню "Иринопольский блюз" сочинили Владимир Чигрин и поэт Олег Монах, долгое время живший на Иринопольской в Кишиневе.

Сценарий к клипу написал артист и шоумен Александр Кожухарь, который вместе с Чигриным снялся в клипе в образе ортодоксального иудея. Режиссером и оператором этой работы выступил известный профессионал Евгений Привалов.

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Съемки проходили непосредственно на улице Иринопольской, на фоне старинных зданий, многие из которых из-за попустительства руководства мэрии крайне плохо сохранились. Некоторые эпизоды сняли в кафе "Kofeemolka".

Подробнее об истории улицы Иринопольской можно узнать здесь >>>

А сам клип можно посмотреть здесь >>>