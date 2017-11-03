Китаец станцевал Калинку на улицах Пекина

Зажигательный русский народный танец исполнил житель "Поднебесной" на одной из улиц Пекина

КИШИНЕВ, 3 ноя – Sputnik. В столице Китайской Народной Республики один из местных жителей прямо на улице решил станцевать "Калинку-Малинку". Видео исполнения танца опубликовали пользователи соцсети Instagram.

#Калинка и #Москва приехали в #Пекин:) Публикация от Anna Ratkoglo (@annaratkoglo) Ноя 3 2017 в 3:20 PDT

В пятницу на "пекинском Арбате" — улице Ванфуцзин — открылся культурный фестиваль. Танцор на видео оказался одним из его участников и любителем русских танцев и песен.

Мероприятие организовано в рамках "Дней Москвы в Пекине", которые проходят с 31 октября по 3 ноября. В программу мероприятий входят ледовое шоу с выступлениями московских фигуристов, детские соревнования по бадминтону и ушу, фотовыставка Московского зоопарка.

В пятницу в парке Чаоян также появится "Московский уголок", в дар Пекину будет передан арт-объект "Матрешка".