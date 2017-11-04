Ученые рассказали малоизвестные факты об усадьбе Манук-бея в Хынчештах

КИШИНЕВ, 4 ноя — Sputnik. Манук (Манук-бей) Мирзоян — сперва османский, а потом российский государственный деятель армянского происхождения, — легендарная личность для Молдовы. Возведенный им в Хынчештах дворец недавно был отреставрирован, и общественность снова вернулась к историческому и культурному наследию этого человека.



Вот, например, мало кто знает, что на крыше главного дворца знаменитой усадьбы Манук-бея в Хынчештах в 1861 году был построен бассейн, что по тем временам было очень необычным явлением. Об этом Sputnik рассказал специалист управления культуры и туризма районного совета Хынчешт Тудор Плачинтэ.

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По его словам, молдавская знать из рода Манука Мирзояна любила летом проводить там время: плавать и принимать солнечные ванны. В усадьбе также действовала современная система очистки воды.

"Когда вода загрязнялась, она спускалась по трубам в дренажные колодцы. На территории усадьбы их было три. Они были объединены канализационной системой", — рассказал собеседник.

Современные на тот момент технологии вполне гармонично уживались со старинными способами обороны. По словам Плачинтэ, в те времена в Молдове действовали так называемые подземные крепости. Разветвленная сеть катакомб заменяла богатым жителям высокие стены крепостных сооружений.

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"Тогда особо не было тяжелых материалов, как, например, камень. Поэтому люди строили укрепления под землей. И те, кто попадал на эти работы, редко потом возвращались на белый свет. Многие из них были каторжниками. На этих работах и погибали", — отметил Плачинтэ.

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Усадьба Манук-бея принадлежала старинному роду вплоть до 1940 года. Правда, последняя представительница династии Екатерина Шкедони покинула имение в 1837 году и переехала в Италию. В 1941 году, в начале Великой Отечественной войны, дворец подожгли, и все деревянные конструкции уничтожило пламя.

Уже в советские годы в главном дворце располагались сначала механизированный техникум, а потом строительный. А в 1989 году он и вовсе был брошен на произвол судьбы, рассказал Плачинтэ.

Новая страница в истории усадьбы была открыта в 2013 году, когда началась реставрация дворцового комплекса. Работы длились два с половиной года.