Башкан Гагаузии угостила гостей Дня вина жареным барашком и вином

На главной площади Комрата состоялось торжественное открытие Дня вина, в свое стилизованное подворье гостей пригласила башкан Гагаузии Ирина Влах

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik. Около пяти тысяч человек собрались в центре Комрата на ежегодный День вина. Праздник открылся традиционным гагаузским танцем "Kol — kola", который собрал народы разных национальностей в один круг. На фестиваль пришли и гости Третьего международного форума InvestGagauzia, который завершил свою работу накануне.

Впервые открытие мероприятия сопровождалось Президентским оркестром Республики Молдова. На главной площади Комрата разместились подворья, где гостей фестиваля встречали гагаузским вином и национальными блюдами. Зрителям показали и процесс производства вина в домашних условиях.

И в этом году свое подворье открыла башкан Гагузии Ирина Влах. Гостеприимная хозяйка, одетая в национальный костюм, угостила гостей горячим вином. Закуской стали жареная на огне тушка барашка, холодная кавурма, многочисленные блюда гагаузской кухни.

Весь сегодняшний день на главной комратской площади будет работать выставка-продажа изделий ремесленников. Гостям предоставлена возможность научиться азам ковроткачества, плетения лозой, прядения и росписи.

Красивым завершением праздника вина станут "Народные гуляния", которые продлятся до позднего вечера.