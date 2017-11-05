Как рождаются городские скульптуры Кишинева

КИШИНЕВ, 5 ноя — Sputnik, Дарья Чернега. В скором времени Кишинев украсят две новые скульптурные композиции. Работу над одной из них авторы держат в полном секрете и обещают объявить о сюрпризе немного позже. Вторую установят на одной из аллей в парке Валя Морилор. Композиция будет соответствовать настроению излюбленного места горожан, где часто проводят спортивные мероприятия, и собирается активная молодежь. Скульпторы изобразят в бронзе парня с девушкой на скейте, а рядом с ними собаку. Работа над проектом идет полным ходом: фигура парня уже отлита, а остальные элементы вылеплены из пластилина и практически готовы к литью.

"Цель проекта, привлечь молодежь. Мы провели конкурс и выбрали двух молодых и талантливых скульпторов — Петру Главана и Павла Обрежу. Павлу Обрежа дали эскиз для того, чтобы он выполнил девушку с парнем на пешеходной улице. А Петру Главан доверили сделать девушку на скейте с парнем", — рассказал их руководитель известный молдавский скульптор Вячеслав Жиглицкий.

Проект, который реализует группа авторов, называется "Скульптуры, которые смотрят в глаза". Герои каждой из работ это — обычные горожане, но только отлитые в бронзе. Первой идеей, воплощенной в жизнь стала скульптура мальчика, который сидит на скамейке и наблюдает за голубями на соседнем подоконнике. Она установлена по улице 31 августа 1989 года. Как рассказал ее автор — Вячеслав Жиглицкий, работа понравилась горожанам, и впоследствии появились спонсоры, которые профинансировали создание еще одного произведения: композиции парня и девушки, которая опаздывает на свидание. Она появилась на пешеходной улице Кишинева в день Города.

По задумке автора девушка должна была держать корзину цветов в руках, но потом идея изменилась.

"При обсуждении проекта пришли к выводу, что на каблуках на пешеходной улице ходить не очень удобно. Поэтому решили обыграть эту деталь. Девушке дали обувь в руки, чтобы она ее несла. Позже появилась идея с парнем, который ждет эту девушку. Сначала хотели изобразить его с мобильным телефоном, но потом решили — пусть будут часы", — рассказал Жиглицкий.

Автор признается, что идея того, как будет выглядеть скульптура, во многом зависит от места, где она будет стоять. Он не исключает, что когда-нибудь в городе появятся скульптуры, в которых скользит легкая ирония.

"Мы хотим отразить эстетику прикола", — отметил Жиглицкий.