Потерянный рай Эмиля Лотяну

В понедельник, шестого ноября, самому известному молдавскому режиссеру Эмилю Лотяну исполнился бы 81 год.

Году в 1961-м тогда еще совсем молодой Эмиль Лотяну пришел к моей бабушке Людмиле (тогда она была школьницей) на классный час… Он рассказывал о планах развития набирающего силу молдавского кинематографа. Бабушка плохо помнит подробности этой беседы, но невероятную харизму и обаяние Лотяну она запомнила навсегда.

Это был человек, отмеченный искрой Божьей, которому досталась жизнь — одновременно и блестящая, и горестная. Блестящая — потому, что ему было суждено стать режиссером поистине культовых фильмов и прославить родную Молдову на весь мир, а горестная — потому, что в конце жизни судьба обрекла его на 20 лет полного забвения. В стране началась перестройка, система проката была полностью разрушена, да и фильмы перестали снимать…

Эмиль Владимирович Лотяну родился 6 ноября 1936 года под Окницей, в селе Клокушна. В детстве маленькому Эмилю пришлось бродяжничать — отец ребенка умер, а мать потеряла свое дитя в лихие военные годы. Она нашла сына уже спустя много лет.

Не оттого ли у Лотяну, привыкшего к странствиям с раннего детства, была душа кочевника? Его называли "последним романтиком советского кино". Он и в жизни был необыкновенно романтичен — недаром его так любили женщины. Первые красавицы советского кино — от Светланы Тома до Галины Беляевой — теряли от него голову.

Лотяну был эстетом, он любил все красивое. Поэтому, наверное, если любой кадр из его фильмов вставить в рамку, получится прекрасная фотография. "Лэутары", "Мой ласковый и нежный зверь", "Анна Павлова" — эти фильмы можно пересматривать бесконечно..

Но, безусловно, самой любимой и самой запоминающейся из его работ был "Табор уходит в небо". Это сейчас он является признанным шедевром мирового кинематографа, а тогда критики его поругивали за отступление от текста Максима Горького (фильм был основан на бессарабском цикле новелл классика советской литературы), за отсутствие конкретики, за нечеткий сюжет. Но в том-то и был замысел режиссера. Фильм предлагал погрузиться в иномир, в миф, где любые привычные вещи, события и чувства наделены чрезмерными, усиленными чертами. Если любовь — то в полнеба, если дружба — то навек, если смерть — то такая, какую герой сам себе выберет, а уж если жизнь — то праздник, нескончаемый карнавал. Даже время и место действия в ленте — когда-то и где-то.

Фильм стал лидером проката в Советском Союзе в 1976 году. Его посмотрели почти 65 миллионов зрителей и купили для проката 120 стран мира.

В международный прокат этот фильм вышел под названием "The gypsies live near heaven" (дословно "Цыгане живут рядом с Раем"). Кстати, в том же 1976 году американский режиссер Терренс Малик снимает фильм "Days of Heaven" ("Райские дни") с молодым Ричардом Гиром (в русском прокате — "Дни жатвы"). В середине 70-х это была вообще одна из главных тенденций в мировом кинематографе — поиски потерянного Рая, поиски чистого, солнечного образа ускользающего счастья, которое вот-вот будет потеряно.

Может быть, и вам захочется в этот осенний день немного жаркого лета? Тогда, несомненно, стоит пересмотреть этот фильм снова. Там есть все — и замечательная музыка Евгения Дога, и прекрасные актеры, ведь в этом фильме Лотяну собрал весь актерский цвет Молдовы: здесь и Светлана Тома, и Григорий Григориу, и Сандри Ион Шкуря, и выдающийся актер кишиневского Драматического театра имени Чехова Всеволод Гаврилов, и Павел Андрейченко — замечательный актер и хореограф.

И, может быть, вам откроется тайна гордой Рады или молодецкой удали Лойко Зобара?