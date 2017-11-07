Что сделает Молдова, чтобы привлечь туристов из России

Что должна сделать Молдова, чтобы привлечь туристов из России, рассказал в Кишиневе глава Ростуризма Олег Сафонов

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Глава Федерального агентства по туризму России Олег Сафонов, находящийся с визитом в Кишиневе, провел встречу с представителями молдавских туристических операторов.

Стороны обсудили вопросы, связанные с привлечение российских туристов в Молдову.

"Молдова и молдавский народ в сознании жителей России — это, в первую очередь, солнце, песни, танцы, радушие и гостеприимство. Эта земля вызывает в сознании наших граждан преимущественно позитивные эмоции. Но сегодня ситуация в деле сотрудничества по туризму далеко не лучшая", — отметил Сафонов.

Он сообщил, что Ростуризм договорился с компанией "Интурист" — крупнейшим туроператором России, специалисты которого приедут в Молдову, чтобы оценить возможности создания туристических туров в нашей стране.

"Наши туристы активны, любят путешествовать за рубеж, по всему миру. Сейчас количество заграничных поездок россиян растет. Надеюсь, что от Молдовы будет много достойных предложений по вопросам организации и проведения туров. Наши люди любят пакетный туризм, когда все включено — дорога, проживание, питание и сами туры. Что касается ценовой политики, то, думаю, она будет приемлемой", — сказал Сафонов.

Почему в Молдове к валюткам туристы не спешат >>>

Он предложил туроператорам Молдовы подсчитать стоимость таких туров длиной в неделю и выходные дни, чтобы прийти к российским коллегам с конкретным предложением.

"Молдова очень познавательна для иностранцев с точки зрения культурного, сельскохозяйственного, народного и даже гастрономического туризма. Нам интересно, чтобы ваша страна была конкурентноспособна с точки зрения ценовой политики и открыта не только со стороны столицы, но и регионов", — подчеркнул Сафонов.

Далее во вторник предстоит встреча Сафонова и президента Молдовы Игоря Додона, по приглашению которого российский чиновник и прибыл в Кишинев.