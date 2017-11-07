18:17 07 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Глава Ростуризма Олег Сафонов

Что сделает Молдова, чтобы привлечь туристов из России

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Культура
Получить короткую ссылку
Тема:
Узнай Молдову! (206)
79 0 0

Что должна сделать Молдова, чтобы привлечь туристов из России, рассказал в Кишиневе глава Ростуризма Олег Сафонов

КИШИНЕВ, 7 ноя — Sputnik. Глава Федерального агентства по туризму России Олег Сафонов, находящийся с визитом в Кишиневе, провел встречу с представителями молдавских туристических операторов.

Стороны обсудили вопросы, связанные с привлечение российских туристов в Молдову.

"Молдова и молдавский народ в сознании жителей России — это, в первую очередь, солнце, песни, танцы, радушие и гостеприимство. Эта земля вызывает в сознании наших граждан преимущественно позитивные эмоции. Но сегодня ситуация в деле сотрудничества по туризму далеко не лучшая", — отметил Сафонов.

Он сообщил, что Ростуризм договорился с компанией "Интурист" — крупнейшим туроператором России, специалисты которого приедут в Молдову, чтобы оценить возможности создания туристических туров в нашей стране.

Турция
© Sputnik/ Vladimir Polusatov
Отменит ли Турция систему "все включено"- комментарий организаций по туризму

"Наши туристы активны, любят путешествовать за рубеж, по всему миру. Сейчас количество заграничных поездок россиян растет. Надеюсь, что от Молдовы будет много достойных предложений по вопросам организации и проведения туров. Наши люди любят пакетный туризм, когда все включено — дорога, проживание, питание и сами туры. Что касается ценовой политики, то, думаю, она будет приемлемой", — сказал Сафонов.

Почему в Молдове к валюткам туристы не спешат >>>

Он предложил туроператорам Молдовы подсчитать стоимость таких туров длиной в неделю и выходные дни, чтобы прийти к российским коллегам с конкретным предложением.

"Молдова очень познавательна для иностранцев с точки зрения культурного, сельскохозяйственного, народного и даже гастрономического туризма. Нам интересно, чтобы ваша страна была конкурентноспособна с точки зрения ценовой политики и открыта не только со стороны столицы, но и регионов", — подчеркнул Сафонов.

Далее во вторник предстоит встреча Сафонова и президента Молдовы Игоря Додона, по приглашению которого российский чиновник и прибыл в Кишинев.

Туристические места Молдовы
Nicolai Kibich
Туристические места Молдовы
Тема:
Узнай Молдову! (206)

По теме

Гостеприимная Молдова: cтереотипы туристов о нашей стране
Как реанимировать молдавский туризм и превратить Кишинев в сказку
Туристические тропы, или Добро пожаловать в Молдову
Бендерская крепость станет туристическим центром
Теги:
туризм, Ростуризм, Олег Сафонов, Молдова, Россия
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Операция по разминированию в Хызинском районе
    Взрывная волна

    Саперы Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана обнаружили неразорвавшиеся снаряды на участке дороги Баку-Ростов.

  • Студенты протестуют против решения о прекращении отсрочки
    Юность в сапогах

    Студенты Ереванского госуниверситета провели акцию протеста в связи с намерением властей отменить отсрочку от армии для учащихся вузов.

  • Нурсултан Назарбаев с матерью, архивное фото
    В честь мамы

    Именем матери президента Казахстана Нурсултана Назарбаева назовут село в Жамбылской области республики.

  • Архивное фото главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова
    Ход конем

    Кыргызстанец Болот Омуралиев преподнес подарок лидеру Чечни Рамзану Кадырову – коня с родимым пятном, похожим на арабскую вязь "в виде" имени Всевышнего.

  • Торжественный митинг, посвященный открытию памятника воинам-красноармейцам
    Памяти Красной Армии

    Памятник красноармейцам, погибшим за установление советской власти в Таджикистане, открыт в Гиссарском районе на деньги местных жителей.

  • UK Spy Agencies Claim Legal Right to Broad Hacking of Computers and Phones
    Вне зоны доступа

    В Узбекистане из-за внеплановых аварийно-восстановительных работ на территории сопредельного государства временно отключили интернет.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Политический плакат первых лет Советской власти Да здравствует СССР! Отечество трудящихся всего мира
Плакаты первых лет советской власти
Пассажирам московского метро показали панорамные ролики о революции 1917 года
Пассажирам московского метро показали панорамные ролики о революции
Октябрьский поворот
Сто лет революции: как большевики брали власть

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться