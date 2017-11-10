Фестиваль русской культуры "Мы вместе!" объединил приднестровцев

В Приднестровье в пятый раз проводится Фестиваль русской культуры "Мы вместе!", завтра он завершится большим праздничным концертом в Тирасполе

ТИРАСПОЛЬ, 10 ноя — Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье в пятый раз проводится Фестиваль русской культуры "Мы вместе!". В рамках фестиваля уже прошли концертные программы во всех городах и районах региона, а завтра, 11 ноября, во Дворце Республике в Тирасполе состоится большой финальный концерт, в котором примут участие коллективы со всех уголков Приднестровья.

"Прежде мы отмечали День народного единства концертами, а потом возникла идея провести не просто концерт, а устроить большой праздник. И вот уже пять лет мы организуем фестиваль", — рассказала корреспонденту Sputnik председатель Союза русских общин Приднестровья Виорика Кохтарева.

Ежегодно в гала-концерте принимает участие 20 и более коллективов со всех городов и районов Приднестровья. В этом году под девизом "Мы вместе!" на одной сцене выступит 26 коллективов, а всего более 200 участников.

"Очень много желающих принять участие в гала-концерте. Но программа не может быть чрезмерно большой, и мы можем приглашать только по два, максимум три коллектива от города. Хотя всегда есть еще несколько отличных коллективов, которые просто нельзя не включить в концертную программу", — отмечает Кохтарева.

В гала-концерте примут участие различные коллективы — и хореографические, и вокальные, и инструментальные, разных возрастов, начиная с самых маленьких, воспитанников детского сада, и заканчивая людьми преклонного возраста.

"Я считаю, что такие праздники надо проводить. Ведь у нас много талантливейших коллективов. А они известны только в своем городе и районе, и все. А тут — большая сцена главного зала в Приднестровье, зрители, СМИ. Надо свои таланты холить и лелеять и пропагандировать свою культуру", — уверена Кохтарева.

По ее словам, на гала-концерте не будет распределения на первое-второе-третье место. Все участники — финалисты, и все получат дипломы и призы.

Фестиваль проводится при поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и ГУП "МЦМС" при участии службы по культуре Приднестровья и управлений культуры городов и районов. Он традиционно проходит в первых числах ноября и приурочен ко Дню народного единства.