Приднестровье и Южная Осетия будут совместно защищать права человека

Приднестровская делегация в ходе визита в Южную Осетию наладила новые пути взаимодействия с югоосетинский специалистами, а также вместе с другими участниками Сообщества "За демократию и права народов" осудила терроризм

ТИРАСПОЛЬ, 14 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье и Южная Осетия подписали Меморандум о сотрудничестве в области защиты прав человека.

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Документ предполагает обмен информацией и литературой по вопросам защиты прав и основных свобод человека, проведение совместных аналитических работ, научно-практических конференций, семинаров и тренингов, сообщает парламентская пресс-служба Приднестровья.

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Югоосетинский омбудсмен Инал Тасоев отметил, что Южная Осетия и Приднестровье связаны многолетними дружественными отношениями, они выдержали множество испытаний. Уполномоченный по правам человека Приднестровья Вячеслав Косинский подчеркнул в свою очередь, что соглашение позволит вывести их сотрудничество на новый уровень.

"Меморандум придаст новый импульс взаимодействию между нашими институтами. Цель документа — создать новый правовой инструментарий, который смогут использовать и Южная Осетия, и Приднестровье", — сказал Косинский.

Стороны обязались также оказывать содействие друг другу в расширении сотрудничества с зарубежными национальными институтами по защите прав человека, международными организациями и информировать друг друга о проводимых мероприятиях.

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Еще один пункт соглашения касается стажировок и других мероприятий по подготовке кадров для обеих сторон.

В рамках визита приднестровская делегация встретилась с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым, который отметил, что отношения между Южной Осетией и Приднестровьем динамично развиваются.

"Конечно, есть некоторые трудности, которые не позволяют нам более плотно общаться. Но в любом случае стремление наших народов к взаимодействию, к тому, чтобы мы развивались в братском, дружеском направлении, нас не покидает. И мы будем предпринимать в этом направлении конкретные шаги", – сказал Бибилов.

Приднестровские представители вместе с другими участники Сообщества "За демократию и права народов" – Южной Осетией и Абхазией в ходе заседания Межпарламентской Ассамблеи в Цхинвале приняли специальное заявление. В нем они признали теракты, вне зависимости от форм их проявления, преступлениями против человечности, не имеющими оправдания.