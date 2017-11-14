Молдфест снова в Кишиневе - легендарный фестиваль состоится в декабре

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. IX Международный фестиваль-лаборатория камерных театров и спектаклей малых форм МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ стартует в 2017 году второго декабря, сообщают организаторы события.
Фестиваль проводит Государственным молодежным драматическим театром "С улицы Роз" при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств, фонда "Русский мир", Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова.
Ожидается приезд театральных коллективов из России, Украины, Израиля, Белоруссии, Германии и Армении. Порадует новыми постановками, конечно же, и театр "С улицы Роз".
Программа фестиваля:
2 декабря (суббота)
18:00
Торжественное открытие фестиваля
Н. Гоголь "МЕРТВЫЕ ДУШИ"
Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" (г. Кишинев, Молдова)
сцена Национального театра "Сатирикус" имени Иоана Луки Караджале
3 декабря (воскресенье)
12:00
К. Ходикян "ЦЕЛЛОФАНОВОЕ СЧАСТЬЕ (Возвращаюсь, забудьте)"
Экспериментальная сцена Национального театра имени Г. Сундукяна (г. Ереван, Армения)
сцена театра "С улицы Роз"
15:00
А. Чехов "ПРОПАЩЕЕ ДЕЛО"
Самостоятельная работа студентов I — IV курсов театрального факультета Славянского университета Молдовы
малая сцена Городского театрального лицея
17:00
Н. Мазур "СНЫ ГАМЛЕТА"
Владимирский академический областной драматический театр (г. Владимир, Россия)
сцена театра "С улицы Роз"
20:00
Н. Гоголь "ЖЕНИТЬБА"
Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" (г. Кишинев, Молдова)
сцена театра "С улицы Роз"
4 декабря (понедельник)
12:00
А. Крым "РОЛЕВЫЕ ИГРЫ, ИЛИ КВАРТЕТ НА ДВОИХ"
Театр Одесского разлива "Ланжеронъ" (г. Харьков, Украина)
сцена театра "С улицы Роз"
15:00
Шолом-Алейхем "ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ"
Театр "Лестница" (г. Тель-Авив, Израиль)
малая сцена Городского театрального лицея
17:00
А. Молчанов "УБИЙЦА"
Академический русский театр драмы имени Г. Константинова (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Российская Федерация)
сцена театра "С улицы Роз"
21:00
Хаим Дери "КИНО ЗА ЛИРУ"
Театр Яффо (г. Тель-Авив, г. Яффо, Израиль)
сцена театра "С улицы Роз"
5 декабря (вторник)
12:00
В. Гроссман "ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО"
Московский театр "Эрмитаж" (г. Москва, Россия)
Сцена Еврейского Культурного Центра КЕДЕМ
15:00
С. Черных "ИПРИТ"
Автономная некоммерческая организация "Театральная компания Академгородка" (г. Новосибирск, Россия)
малая сцена Городского театрального лицея
17:00
Е. Попова "NACH HAUSE" ("ДОМОЙ")
Государственное учреждение "Полесский драматический театр" (г. Пинск, Брестская область, Республика Беларусь)
сцена театра "С улицы Роз"
21:00
Э. Ионеско "ЛЫСАЯ ПЕВИЦА"
Димитровградский драматический театр им. А. Н. Островского (г. Димитровград, Ульяновская область, Россия)
сцена театра "С улицы Роз"
6 декабря (среда)
12:00
Р. Левандовский "СЕГОДНЯ НИ ГАМЛЕТА, НИ…"
"THEATER IN DER LIST" (г. Ганновер, Германия)
сцена театра "С улицы Роз"
15:00
Ольга Салова-Чекан по произведениям Б. Ахмадулиной "БЕЛАЯ ТЕТРАДЬ"
Государственный театр драмы и комедии имени Н. С. Аронецкой (г. Тирасполь, Молдова)
малая сцена Городского театрального лицея
17:00
Литературно-музыкальная композиция по произведениям А. С. Пушкина "И С КАЖДОЙ ОСЕНЬЮ Я РАСЦВЕТАЮ ВНОВЬ…" и "РУССКИЙ ХАРАКТЕР"
В исполнении народного артиста России Ю. Назарова, заслуженной артистки России Л. Мальцевой, ведущей актрисы театра драмы и комедии на Таганке П. Нечитайло
сцена театра "С улицы Роз"
21:00
Н. Лесков "ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА"
"Камерный драматический театр" (г. Вологда, Россия)
сцена театра "С улицы Роз"
7 декабря (четверг)
12:00
З. Попова "КЕТЕБУН" в переводе "ЛЕЧУ"
Государственный театр эстрады (г. Якутск, Республика Саха (Якутия))
сцена театра "С улицы Роз"
17:00
Н. Мазур "СТРАСТИ МЕДЕИ, ПРОДЕЛКИ ДЖАКОМИНЫ"
"Новый художественный театр" (г. Челябинск, Россия)
сцена театра "С улицы Роз"
21:00
По мотивам Ж. Ануя, И. Бродского, Еврипида и Сенеки "ДВА ГОЛОСА"
Новый израильский театр "STAGE-N" (г. Тель-Авив, г. Бат-Ям, Израиль)
сцена театра "С улицы Роз"
8 декабря (пятница)
12:00
Торжественное закрытие фестиваля
С. Стратиев "АВТОБУС"
Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" (г. Кишинев, Молдова)
сцена театра "С улицы Роз"
14:00
Заключительная пресс-конференция
сцена театра "С улицы Роз"