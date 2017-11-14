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Молдфест. РАМПА. РУ Moldfest. RAMPA. RU

Молдфест снова в Кишиневе - легендарный фестиваль состоится в декабре

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Культура
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Молдфест.Рампа.Ру снова в Кишиневе - легендарный фестиваль, который готовит Государственный молодежный драматический театра "С улицы Роз", состоится в декабре

КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. IX Международный фестиваль-лаборатория камерных театров и спектаклей малых форм МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ стартует в 2017 году второго декабря, сообщают организаторы события.

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Фестиваль проводит Государственным молодежным драматическим театром "С улицы Роз" при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств, фонда "Русский мир", Министерства образования, культуры и исследований Республики Молдова.

Ожидается приезд театральных коллективов из России, Украины, Израиля, Белоруссии, Германии и Армении. Порадует новыми постановками, конечно же, и театр "С улицы Роз".

Программа фестиваля:

2 декабря (суббота)

18:00

Торжественное открытие фестиваля

Н. Гоголь "МЕРТВЫЕ ДУШИ"

Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" (г. Кишинев, Молдова)

сцена Национального театра "Сатирикус" имени Иоана Луки Караджале

3 декабря (воскресенье)

12:00

К. Ходикян "ЦЕЛЛОФАНОВОЕ СЧАСТЬЕ (Возвращаюсь, забудьте)"

Экспериментальная сцена Национального театра имени Г. Сундукяна (г. Ереван, Армения)

сцена театра "С улицы Роз"

15:00

А. Чехов "ПРОПАЩЕЕ ДЕЛО"

Самостоятельная работа студентов I — IV курсов театрального факультета Славянского университета Молдовы

малая сцена Городского театрального лицея

17:00

Н. Мазур "СНЫ ГАМЛЕТА"

Владимирский академический областной драматический театр (г. Владимир, Россия)

сцена театра "С улицы Роз"

20:00

Н. Гоголь "ЖЕНИТЬБА"

Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" (г. Кишинев, Молдова)

сцена театра "С улицы Роз"

4 декабря (понедельник)

12:00

А. Крым "РОЛЕВЫЕ ИГРЫ, ИЛИ КВАРТЕТ НА ДВОИХ"

Театр Одесского разлива "Ланжеронъ" (г. Харьков, Украина)

сцена театра "С улицы Роз"

15:00

Шолом-Алейхем "ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ"

Театр "Лестница" (г. Тель-Авив, Израиль)

малая сцена Городского театрального лицея

17:00

А. Молчанов "УБИЙЦА"

Академический русский театр драмы имени Г. Константинова (г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Российская Федерация)

сцена театра "С улицы Роз"

21:00

Хаим Дери "КИНО ЗА ЛИРУ"

Театр Яффо (г. Тель-Авив, г. Яффо, Израиль)

сцена театра "С улицы Роз"

5 декабря (вторник)

12:00

В. Гроссман "ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО"

Московский театр "Эрмитаж" (г. Москва, Россия)

Сцена Еврейского Культурного Центра КЕДЕМ

15:00

С. Черных "ИПРИТ"

Автономная некоммерческая организация "Театральная компания Академгородка" (г. Новосибирск, Россия)

малая сцена Городского театрального лицея

17:00

Е. Попова "NACH HAUSE" ("ДОМОЙ")

Государственное учреждение "Полесский драматический театр" (г. Пинск, Брестская область, Республика Беларусь)

сцена театра "С улицы Роз"

21:00

Э. Ионеско "ЛЫСАЯ ПЕВИЦА"

Димитровградский драматический театр им. А. Н. Островского (г. Димитровград, Ульяновская область, Россия)

сцена театра "С улицы Роз"

6 декабря (среда)

12:00

Р. Левандовский "СЕГОДНЯ НИ ГАМЛЕТА, НИ…"

"THEATER IN DER LIST" (г. Ганновер, Германия)

сцена театра "С улицы Роз"

15:00

Ольга Салова-Чекан по произведениям Б. Ахмадулиной "БЕЛАЯ ТЕТРАДЬ"

Государственный театр драмы и комедии имени Н. С. Аронецкой (г. Тирасполь, Молдова)

малая сцена Городского театрального лицея

17:00

Литературно-музыкальная композиция по произведениям А. С. Пушкина "И С КАЖДОЙ ОСЕНЬЮ Я РАСЦВЕТАЮ ВНОВЬ…" и "РУССКИЙ ХАРАКТЕР"

В исполнении народного артиста России Ю. Назарова, заслуженной артистки России Л. Мальцевой, ведущей актрисы театра драмы и комедии на Таганке П. Нечитайло

сцена театра "С улицы Роз"

21:00

Н. Лесков "ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО УЕЗДА"

"Камерный драматический театр" (г. Вологда, Россия)

сцена театра "С улицы Роз"

7 декабря (четверг)

12:00

З. Попова "КЕТЕБУН" в переводе "ЛЕЧУ"

Государственный театр эстрады (г. Якутск, Республика Саха (Якутия))

сцена театра "С улицы Роз"

17:00

Н. Мазур "СТРАСТИ МЕДЕИ, ПРОДЕЛКИ ДЖАКОМИНЫ"

"Новый художественный театр" (г. Челябинск, Россия)

сцена театра "С улицы Роз"

21:00

По мотивам Ж. Ануя, И. Бродского, Еврипида и Сенеки "ДВА ГОЛОСА"

Новый израильский театр "STAGE-N" (г. Тель-Авив, г. Бат-Ям, Израиль)

сцена театра "С улицы Роз"

8 декабря (пятница)

12:00

Торжественное закрытие фестиваля

С. Стратиев "АВТОБУС"

Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" (г. Кишинев, Молдова)

сцена театра "С улицы Роз"

14:00

Заключительная пресс-конференция

сцена театра "С улицы Роз"

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Теги:
театр, фестиваль, фестиваль "Молдфест. Рампа. Ру", театр "С улицы Роз", Кишинев
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