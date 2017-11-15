Когда стартует МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ - 2017

В пятницу, 17 ноября, в 13.00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "IX Международный театральный фестиваль камерных театров и спектаклей малых форм "МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ"
КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. IX Международный фестиваль-лаборатория камерных театров и спектаклей малых форм "МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ" проводится Государственным молодежным драматическим театром "С улицы Роз" при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств, при поддержке фонда "Русский мир" и Министерства Образования, Культуры и Исследований Республики Молдова со 2 по 8 декабря 2017 года.
2 декабря 2017 года вот уже девятый год подряд начнет свою работу Международный театральный фестиваль, ставший значимым культурным событием не только для его участников, но и для всех жителей нашей Республики. Традиционно в фестивале примут участие представители стран ближнего и дальнего зарубежья. На подмостках государственного молодежного театра "С улицы Роз" (ГМДТ) будут показаны лучшие работы различных театральных коллективов, отобранные для показа нашему зрителю.
Где и когда состоится открытие этого грандиозного мероприятия, как и где можно приобрести билеты на спектакли, показанные в рамках фестиваля? На все эти и другие вопросы ответят сотрудники ГМДТ "С улицы Роз":
— администратор театра Николай АГА; — "Maestru in Arta" Республики Молдова, актер театра Александр ШИШКИН; — заведующая литературной частью театра, арт-директор фестиваля "МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ" Алина ШИШКИНА.
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