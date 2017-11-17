Чем удивит в этом году "МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ", рассказали участники пресс-конференции в Sputnik Молдова

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. На Девятый международный фестиваль-лабораторию камерных театров и спектаклей малых форм "МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ" приедут театральные коллективы из России, Украины, Белоруссии, Армении, Швейцарии, Испании, Германии и Израиля, сообщила в рамках пресс-конференции в Sputnik Молдова заведующая литературной частью Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз", арт-директор фестиваля Алина Шишкина.

© Sputnik/ Мирослав Ротарь Достойны высоких наград

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По ее словам, Россию представят крупные регионы — Якутия, Марий-Эл и другие.

Организатором фестиваля неизменно выступает театр "С улицы Роз".

"Наш фестиваль становится очень престижным в международной театральной среде. Попасть на него стало делом нелегким, нужно подавать заявки. И на получение возможности приехать и представить свои спектакли в Кишиневе на этом событии выстроилась целая очередь", — сказала Шишкина.

Как сообщил администратор театра "С улицы Роз" Николай Ага, впервые в подготовке фестиваля в этом году помогает Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Алина Шишкина

"Традиционно в подготовке фестиваля участвует фонд "Русский мир", содействует Министерство образования, культуры и исследований", — сказал Ага.

По его словам, в этом году на фестиваль было подано около 350 заявок.

"Приехали 124 человека — это самое большое количество участников (актеров, режиссеров, театральных критиков) за всю историю фестиваля. Мастер-классы для проведут 11 экспертов из Германии, Израиля, Молдовы, Беларуси, Росси, Армении и Казахстана", — отметил Ага.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Николай Ага

Он за фестивальную неделю будет показано 20 спектаклей, в среднем по три постановки в день.

Также было отмечено, что Россия представлена самым большим количеством городов — девятью населенными пунктами.