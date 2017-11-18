01:48 19 Ноября 2017
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Как и прежде, театр С улицы Роз стал единственным организатором фестиваля.

Театр "С улицы Роз" до сих пор без здания - кто поможет

© Sputnik/ Мирослав Ротарь
Культура
Получить короткую ссылку
4301

Театр "С улицы Роз" до сих пор без здания - кто поможет: этим вопросом задаются вот уже много лет участники прославленного творческого коллектива

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" — единственный театра в Молдове, у которого нет своего здания, сообщила в рамках пресс-конференции в Sputnik Молдова заведующая литературной частью Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз", арт-директор фестиваля Алина Шишкина.

"В этом году — 40, юбилейный сезон театра. То, есть, нам в феврале исполняется 40 лет. Мы хотели бы обратиться ко всем неравнодушным с просьбой помочь нам со зданием", — отметила Шишкина.

По ее словам, участники ежегодного фестиваля МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ, приезжая в Кишинев, все чаще недоумевают — как театр, коллектив которого столько сделал для развития культуры Молдовы, до сих пор не имеет собственного дома?!

Ранее сообщалось, что недостроенное здание Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз" включено в список объектов, находящихся в собственности государства и предложенных для государственно-частного партнерства.

Евгений Паскарь, Николай Ага, Алина Шишкина и Александр Шишкин
© Sputnik / MIROSLAV ROTARI
Чем удивит в этом году "МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ"

Правительство намерено объявить конкурс по отбору инвестора для реконструкции этого объекта. Соответствующее решение принято на заседании кабмина.

Речь идет о нежилом недостроенном здании площадью 1478,8 квадратных метра, расположенном в Кишиневе по улице Куза Водэ. В 2008 года этот объект был бесплатно передан с баланса муниципалитета на баланс министерства культуры и туризма для строительства и расширения театра. Однако новое здание театра так и не было достроено.

По примерным оценкам, на реконструкцию и расширение здания необходимо около 25 миллионов леев. Учитывая, что ни министерство образования, культуры и исследований, ни театр "С улицы Роз" не располагают такими средствами, было предложено привлечь частных инвесторов и поддержать деятельность театра на базе государственно-частного партнерства.

Молдфест снова в Кишиневе — легендарный фестиваль состоится в декабре >>>

Планируется, что государственно-частное партнерство будет реализовано на базе контракта о выполнении строительно-монтажных работ по принципу проект-строительство-реализация. Министерство просвещения, культуры и исследований разработает технико-экономическое обоснование жизнеспособности данного проекта и его развития.

Проектирование, реконструкция и использование недвижимости будут переданы частному партнеру на определенный период с полным финансированием за его счет. Частный партнер будет обязан сохранить назначение имущества и использовать его для основной деятельности театра "С улицы Роз". По завершении действия контракта, имущество вновь будет передано на баланс государства.

Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" основан в 1978 году, его основатель и главный режиссер — Юрий Хармелин.

По теме

Юрий Хармелин: "Наш театр до сих пор без здания"
Sputnik.Чтения: эзопов язык Крылова в исполнении Юрия Хармелина
Установка – победить: Юрий Хармелин в борьбе с болезнью
Теги:
здание, театр "С улицы Роз", Алина Шишкина, Кишинев
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Командующий НВС Латвии генерал-майор Леонид Калниньш
    Танки вместо экономики

    Действия России свидетельствуют о стремлении повысить свою обороноспособность, а не о желании укреплять экономические связи, считает командующий НВС Латвии.

  • Слева направо: Арсен Аваков, Эка Згуладзе, президент Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе, архивное фото
    Скажи мне, кто твой друг…

    Отчего у Литвы есть повод задумать о дружбе с такими "демократическими" странами, как Украина, Грузия и Молдавия?

  • Тотальный диктант в Таллинне
    Таллинн – лидер!

    Столица Эстонии – единственный не российский город – лидирует в голосовании за право стать столицей Тотального диктанта.

  • Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Узбекистана
    Братские отношения

    Общая история, культурные и религиозные факторы, являются опорой братских отношений Азербайджана и Узбекистана, заявил президент Алиев.

  • Армянские военнослужащие на боевых позициях
    Прощение и возвращение

    Парламент Армении продлил действие закона, освобождающего от ответственности граждан, не прошедших воинскую службу и вернувшихся в страну после 27 лет.

  • Художник-визажист Марк Кульер
    Грим лидера

    Британский гример, обладатель премии "Оскар" Марк Кульер приглашен для съемок очередного фильма киноэпопеи "Путь лидера" о Нурсултане Назарбаеве.

Новости

Все новости
Все новости





Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Нидаросский собор, Норвегия
Красота, да и только: реальные здания, попавшие в мультфильмы
Шоколадный портрет
Литовская художница сделала портрет из шоколада
Референдум по отставке Дорина Киртоакэ
Референдум по отставке Дорина Киртоакэ - что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться