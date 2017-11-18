Театр "С улицы Роз" до сих пор без здания - кто поможет: этим вопросом задаются вот уже много лет участники прославленного творческого коллектива

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" — единственный театра в Молдове, у которого нет своего здания, сообщила в рамках пресс-конференции в Sputnik Молдова заведующая литературной частью Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз", арт-директор фестиваля Алина Шишкина.

"В этом году — 40, юбилейный сезон театра. То, есть, нам в феврале исполняется 40 лет. Мы хотели бы обратиться ко всем неравнодушным с просьбой помочь нам со зданием", — отметила Шишкина.

По ее словам, участники ежегодного фестиваля МОЛДФЕСТ.РАМПА.РУ, приезжая в Кишинев, все чаще недоумевают — как театр, коллектив которого столько сделал для развития культуры Молдовы, до сих пор не имеет собственного дома?!

Ранее сообщалось, что недостроенное здание Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз" включено в список объектов, находящихся в собственности государства и предложенных для государственно-частного партнерства.

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Правительство намерено объявить конкурс по отбору инвестора для реконструкции этого объекта. Соответствующее решение принято на заседании кабмина.

Речь идет о нежилом недостроенном здании площадью 1478,8 квадратных метра, расположенном в Кишиневе по улице Куза Водэ. В 2008 года этот объект был бесплатно передан с баланса муниципалитета на баланс министерства культуры и туризма для строительства и расширения театра. Однако новое здание театра так и не было достроено.

По примерным оценкам, на реконструкцию и расширение здания необходимо около 25 миллионов леев. Учитывая, что ни министерство образования, культуры и исследований, ни театр "С улицы Роз" не располагают такими средствами, было предложено привлечь частных инвесторов и поддержать деятельность театра на базе государственно-частного партнерства.

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Планируется, что государственно-частное партнерство будет реализовано на базе контракта о выполнении строительно-монтажных работ по принципу проект-строительство-реализация. Министерство просвещения, культуры и исследований разработает технико-экономическое обоснование жизнеспособности данного проекта и его развития.

Проектирование, реконструкция и использование недвижимости будут переданы частному партнеру на определенный период с полным финансированием за его счет. Частный партнер будет обязан сохранить назначение имущества и использовать его для основной деятельности театра "С улицы Роз". По завершении действия контракта, имущество вновь будет передано на баланс государства.

Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" основан в 1978 году, его основатель и главный режиссер — Юрий Хармелин.