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Икона Архангел Михаил ок. 1300 года, Ярославль

В Молдове отмечают день Св. архангела Михаила и прочих Небесных Сил

CC0 / "Архангел Михаил" ок. 1300 года, Ярославль
Культура
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Во вторник, 21 ноября, православные христиане в Молдове отмечают праздник, который называют в народе - Святых архангелов Михаила и Гавриила

Нику Гончар, Sputnik Moldova

Считается, что этот праздник завершает год, когда все работы на селе уже закончены и жизнь становится спокойнее и размереннее. Все помыслы добрых христиан обращаются к Рождеству — ведь всего через неделю, 28 ноября, начинается Рождественский пост.

Как подсчитала статистика, в честь Св. архангелов Михаила и Гавриила названы более 70 тысяч граждан Молдовы.

История праздника уходит в глубину веков

День, в который вместе со Св. архангелом Михаилом обычно вспоминают и архангела Гавриила, особо почитаем в нашей стране. Это один из самых старинных православных праздников, который уходит корнями в историю древних народных обычаев, тесно связанных с сельскохозяйственным циклом, на переломе осени, которая склоняется к зиме.

Церковная же традиция торжественнее и глубже. Полностью этот православный праздник называется "Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных". Как видно из названия, Св. архангел Михаил — Архистратиг, командующий — ведет целое небесное воинство, во главе которого стоят архангелы Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил, Иегудиил, Варахиил и Иеремиил.

21 ноября — в напоминание о "дне восьмом"

Совершается праздник в ноябре — в девятом месяце от марта (с которого в древности начинался год) — в соответствии с числом 9-ти чинов Ангельских.

А день месяца (8 ноября, по старому стилю, 21 — по новому) указывает на будущий Собор всех небесных сил в день Страшного Суда, который святые отцы называют «днем восьмым» (в Евангелии от Матфея говорится, что на восьмой день "приидет Сын Человеческий в Славе Своей и вси святии Ангелы с Ним" (Мф. 25, 31).

Вот так, сместившийся гражданский календарь растворил в себе символизм даты. Возможно, теперь станет понятнее, почему православная церковь так упорно сохраняет юлианский, "старостильный" календарь.

Икона «Благословенно воинство Небесного Царя» (XVI в.). Написана в память о Казанском походе 1552 года. Во главе воинов изображён Св. Арх. Михаил верхом на крылатом огненном коне.
CC0 / The State Tretyakov Gallery
Икона «Благословенно воинство Небесного Царя» (XVI в.). Написана в память о Казанском походе 1552 года. Во главе воинов изображён Св. Арх. Михаил верхом на крылатом огненном коне.

Чем славен Архистратиг Михаил?

Архангел Михаил именуется "князем" и "вождем воинства Господня". Он главный борец против дьявола, и в книге Откровения командует ангелами в бою против сатаны. "И произошла война на Небе: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось им места на Небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною". (Откр. 12, 7-9; Лк. 10, 18).

Особо почитается Архангел Михаил и в России. Архистратигу посвящено множество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов. Архангельские соборы стоят в Смоленске, Нижнем Новгороде, Старице, монастырь в Великом Устюге, собор в Свияжске. Не было на Руси города, где не существовало бы храма или придела, посвященного Архистратигу Михаилу. Один из главнейших храмов города Москвы — храм-усыпальница в Кремле — посвящен ему. На иконе в Успенском соборе Московского Кремля святые воины — князья русские — изображены под предводительством Архистратига Михаила.

"Все святии Ангелы". Небесное воинство — кто они?

Праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил установлен более 1650 лет назад, в начале IV века, когда Лаодикийский Собор 35-м правилом осудил еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил православное их почитание.

На православных иконах архангелы традиционно изображаются в соответствии с родом их служения:

Архистратиг Михаил - попирает ногами дьявола, в левой руке держит зеленую финиковую ветвь, в правой — копье с белой хоругвью (иногда пламенный меч), на которой начертан червленый (красный) крест.

Гавриил - сила Божья, с райской ветвью, принесенной им Пресвятой Деве, или со светящимся фонарем в правой руке и яшмовым зеркалом — в левой.

Рафаил — врачеватель, держит сосуд с целительными снадобьями.

Уриил — просветитель, держит в правой руке обнаженный меч на уровне груди, а в левой руке — «пламень огненный».

Селафиил - молится, сложив руки на груди.

Иегудиил - в правой руке держит золотой венец, в левой — бич из трех красных (или черных) вервий. Этим знаменуется награда от Бога благочестивым и святым людям и наказание грешникам.

Варахиил - изображается с букетами цветов. Считается, что через него посылается благословение Божие на всякое дело, на всякое доброе житейское занятие.

Иеремиил — держит в руке весы. По преданию, Иеремиил посылается к человеку для содействия его возвращения к Богу и призыва к покаянию.

Ангельская иерархия: нет ангелам числа

В православном понимании, ангелы разделяются на три иерархии — высшую, среднюю и низшую, в каждой иерархии — по три чина. Всего же получается 9 чинов.

В высшую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и Престолы. Важнее других — шестикрылые Серафимы (Пламенеющие, Огненные). Они пламенеют любовью к Богу и других побуждают к ней.

Собор Архистратига Михаила
© Photo: Церковная православная газета
Собор Архистратига Михаила

Херувимы изображаются со множеством глаз — "многоочитые". Через них, сияющих светом Богопознания и разумения тайн Божиих, ниспосылается премудрость и просвещение.

За Херувимами следуют Престолы, они служат правосудию Божию.

В следующей, средней иерархии, перечисляют три чина: Господства, Силы и Власти.

Господства наставляют земных властителей мудрому управлению. Они учат владеть чувствами, побеждать искушения, господствовать над своей волей.

Силы дарят благодать чудотворения угодникам Божиим, дают людям духовную крепость и мужество сопротивляться дьяволу.

Власти укрощают силу дьявола и отражают от людей искушения.

В низшей иерархии — Начала, Архангелы и Ангелы.

Начала охраняют страны и народы. Учат начальников трудиться не личной выгоды, а ради чести Божией и пользы ближних.

Архангелы открывают тайны веры, просвещая ум людей светом Святого Евангелия.

Ангелы же непосредственно общаются с людьми. Именно они выполняют роль "рядовых бойцов", которые оберегают каждого верующего и наставляют его к добродетельной жизни. По православному преданию, каждому человеку сопутствует ангел-хранитель.

Теги:
православные праздники, православный календарь, архангелы Михаил и Гавриил
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